Continúa Cbtis 236 con clases presenciales

Por: Alfredo Uvalle

junio, 01, 2022 12:56

Maestros y alumnos del Cbtis 236 de Ciudad Victoria continúan con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad de clases presenciales y con el reporte de dos casos positivos de Covid-19, mismos que se presentaron fuera del plantel, informó el director del plantel, Marcos Saldaña García.

"La población estudiantil está trabajando de manera normal bajo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en este caso Coepris, pero desconocemos la situación del resto de los Cbtis pero nos mantenemos atentos a las disposiciones de las autoridades educativas y de salud, por lo pronto nosotros atendemos todas las indicaciones para garantizar la salud de los alumnos, maestros y personal administrativo", señaló.

Dijo que como institución educativa tienen la responsabilidad social de otorgar la tranquilidad a los padres de familia de los 2 mil 148 estudiantes que cursan las distintas especialidades y agradeció la confianza de mandar a sus hijos a la escuela para continuar con sus estudios en donde aseguró, refuerzan las medidas sanitarias para que los jóvenes cuentan con la seguridad y medidas que exige el sector salud.

El centro escolar tiene desde principios del mes de marzo de 2022 con el regreso a clases presenciales y solamente se han presentado dos casos aislados de Covid-19, mismos que se encuentran en sus domicilios para no poner en riesgo de contagio al resto de la población estudiantil.

"Se trata de dos casos positivos de Covid-19 que se presentaron fuera del plantel y en donde los padres de familia con toda la responsabilidad dieron el aviso y acudieron a la escuela para mostrar los resultados, son dos casos que no se dieron hacia el interior de la escuela por eso agradecemos a los papás todos los cuidados y la responsabilidad con la que se condujeron", señaló.

Después de darse a conocer en redes sociales sobre al menos 70 casos de Covid-19 entre la población estudiantil del Cbtis 24 ubicado en el 22 y 23 Carrera Torres, padres de familia de los distintos centros escolares del nivel bachillerato comenzaron a mostrar su preocupación, de ahí que algunas escuelas han abierto sus puertas para mostrar la forma en la que se encuentran trabajando.

"Debe de prevalecer el derecho a la educación de los jóvenes porque estamos ya en un cierre y por evaluar el tercer parcial, ya estamos por terminar, pero son decisiones que asume la Secretaría de Salud y tenemos que acatarlas, desconozco la situación del Cbtis 24, pero ya me puse en comunicación con su director y me comenta que no es una situación alarmante", dijo Marcos Saldaña García.

El Cbtis 236 cuenta con un consultorio médico para atender todo tipo de situaciones y se monitorean posibles casos sospechosos de Covid-19 para implementar el protocolo establecido por el comité de salud interno y proceder en consecuencia.

Se cuenta con un acceso de entrada en donde se aplica gel antibacterial y se checa la temperatura, además cuenta con señalética, aulas y laboratorios que son sanitizados de manera permanente.

