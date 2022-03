Contempla UAT regresar en agosto al 100%

El rector de la UAT dijo que de manera general la institución se encuentra en buenas condiciones en infraestructura, sin embargo evaluaran algunos detalles

Por: Italia Soler

marzo, 17, 2022 14:58

Luego de que la SET instruyera a las instituciones educativas de todos los niveles al regreso a las aulas al 100% de su capacidad, el rector de la UAT, Guillermo Mendoza, informó que por ahora han regresado cerca del 30% de estudiantes a las áreas prácticas pero que en agosto contemplan regresar al 100%.

Expuso que tienen alumnos foráneos que no están preparados de un día a otro para regresar a las aulas.

"Yo me atrevo a decir que una cuarta parte, no foráneos de muy lejos pero sí de las comunidades que están alrededor, sobre todo por ejemplo en Tampico tenemos mucha gente de La Huasteca de la parte del norte de Veracruz, de San Luis Potosí, y no les podemos cambiar de un día para otro y por eso mejor prepararnos para agosto" , señaló.

El rector descartó que con la pandemia se diera una disminución de la matrícula, informó que con el sistema en línea se mantuvo de cerca a 42 mil estudiantes.

Por ahora y ante la crisis económica no contemplan aumento de costos por semestre.

"No queremos, hasta ahora hemos mantenido los estándares de las colegiaturas, los queremos dejar de alguna manera estables y seguimos buscando programas de becas como una beca COVID que implementamos y vamos a ver como apoyar a nuestros alumnos", indicó.

Por último, el rector dijo que de manera general la Universidad se encuentra en buenas condiciones en infraestructura, sin embargo evaluarán algunos detalles para estar al 100% en agosto.

