Construyen nuevo albergue para migrantes en Reynosa

Migrantes que viven en plazas y calles de Reynosa tendrán que trasladarse al nuevo albergue en el que se podrán atender hasta 3500 personas

Por: Víctor Hugo Guerra

marzo, 15, 2022 14:20

En Reynosa, existe un estimado de poco más de tres mil migrantes que están ocupando calles, terrenos, casas abandonadas y la Plaza de la República frente al puente internacional, estos últimos en breve tendrán que abandonar este sitio ya que para ellos se está construyendo un nuevo albergue donde se les podrá atender con un trato humano.

El pastor Héctor Silva, encargado del albergue Senda de Vida, es quien encabeza las acciones en este nuevo refugio.

"Éste es un albergue en donde se les va está solicitando todas las ayudas para las familias, vamos a darle a la familia algo humano que ellos necesitan no nada más que estén protegidos, simplemente les vamos a dar alimentación, que tengan las tres comidas, que haya un lugar, un techo, que podamos sacarlos de la lluvia y del frío", señaló.

Mario Alfredo llegó desde Honduras hace algunos meses con la esperanza de alcanzar el sueño americano, en su país se dedicaba al comercio y hoy es uno más de los cientos de albañiles que trabajan en el nuevo albergue, son de diversas nacionalidades y mientras esperan a que se les permita el asilo político en Estados Unidos, construyen su casa temporal sabiendo que, a la frontera de Tamaulipas, seguirán llegando cientos de sus paisanos con el mismo sueño.

"Así como otros trabajaron por nosotros, nosotros tenemos que esforzarnos por otro, porque esta es una cadena, atrás de nosotros vienen familias, vienen parientes, vienen amigos y uno no sabe, aquí gracias a la misericordia de Dios hay alojamiento para todos, ahorita estamos pegando bloques, pudimos, a veces abrimos zanjos, aquí colaboramos de todo", dijo.

En el lugar todos trabajan, algunos cuidan a los menores para que no se lastimen al jugar, Eber Isaí es parte de la estadística de migrantes que se encuentran en la frontera de Tamaulipas, el periodo para alcanzar la meta de llegar a Estados Unidos puede ser largo, a él le ha llevado 10 años y todavía sigue insistiendo.

"En mi país está toda mi familia, yo salí solo de mi país, tengo 10 años aquí en México, la verdad voy a insistir en eso porque no he tenido muchos apoyos, sigo siendo indocumentado aquí, no tengo un documento que me ampare", explicó.

Héctor Silva, encargado de Albergue para Migrantes, dijo que con esta nueva construcción equivalente a poco mas de un campo de futbol, se podrá incrementar la capacidad de atención.

"Vemos nosotros lo suficiente para atender entre 3000 a 3500 personas en este albergue, ya contamos con senda de vida que estamos ahorita en este momento con 1200 personas, no teníamos otro lugar así que ya quedamos de acuerdo en los dos albergues dónde se van automáticamente hacer entre 5000 a 5500 personas entre los dos albergues que van a estar entre Senda de Dida y este otro albergue", indicó.

Solo quienes habiten en estos albergues podrán acceder de manera prioritaria a la asesoría que ofrecen organismos de Estados Unidos, para obtener la entrada legal al vecino país.

El tema migratorio y la estancia prolongada de extranjeros en las calles de Reynosa es preocupante, por eso la importancia de acelerar la construcción de este nuevo lugar donde se busca atender principalmente a niños, mujeres embarazadas y quienes viajan con familias completas.

