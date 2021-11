Confirma fiscal que sí han encontrado restos en operativos

Confirma fiscal tamaulipeco que en los operativos de búsqueda en Nuevo Laredo han encontrado restos humanos a los cuales se realizan las pruebas de ADN

Por: Redacción INFO7

noviembre, 18, 2021 12:22

El fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, estuvo presente en la puesta en marcha del C5 en Reynosa, desde ahí habló del trabajo que se hace como respuesta a los colectivos de familiares de desaparecidos, que han solicitado que las investigaciones se concentren en Ciudad Victoria y de igual forma se trabaje de manera coordinada con las autoridades de Nuevo León.

"En un principio cuando hubo la reunión con estos colectivos solicitaron que las carpetas no estuvieran en Nuevo Laredo las investigaciones, si no que se trasladaron a Ciudad de Victoria, cosa que se hizo y unas reuniones periódicas donde asistía la titular de la fiscalía de desaparecidos y gente del gobierno de Nuevo León de la Fiscalía porque también pidieron que estas reuniones se hiciera vía zoom o se hiciera en las instalaciones de la Fiscalía de Monterrey, o en Monterrey para evitar el traslado a Ciudad Victoria".

Confirmó que actualmente se lleva a cabo un operativo de búsqueda en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y dijo que sí se han encontrado restos humanos pero que aún se investiga con las coincidencias de ADN del banco de datos con el que cuentan.

"Todavía no tenemos esos datos, pero sí ha habido restos, no como los que se imaginaban en un principio se hablaba y esto es lo que de repente llama la atención, que de repente piensan que se habla de cocinas, se habla de que las primeras noticias siempre son un poco alarmantes, no quiere decir que no sean considerables, sin embargo, no es en la dimensión que se había hablado de que pudiera haber cientos o miles de restos".

Por último, dijo que son solo 30 las carpetas de investigación con las que se trabaja en este operativo de búsqueda y que pudieran ser más de acuerdo a lo encontrado.

"Carpetas de investigación se tienen varias en ese asunto se tienen un promedio de 30 al menos, pero si hablamos de más personas, hay que atender que pudieran estar o sí o no en ese tramo de desaparecidos, es parte de la misma investigación".