Comienzan movilizaciones a favor de la mujer y de la vida

La concentración se llevará a cabo en el parque cultural Reynosa y de ahí avanzarán en carros hasta llegar a la plaza frente a la presidencia municipal

Por: Redacción INFO7

septiembre, 30, 2021 15:35

Será este próximo domingo 3 de octubre en punto de la 1:30 de la tarde, cuando se lleve a cabo la caravana a favor de la mujer y de la vida, organizada por el Frente Nacional por la Familia, empresas y la sociedad civil.

La concentración se llevará a cabo en el parque cultural Reynosa y de ahí avanzarán en carros hasta llegar a la plaza frente a la presidencia municipal, la invitación es abierta a las familias en general y aclaran que esta marcha no es un movimiento religioso, así lo explica Myriam Monrroy Hernández, una de las organizadoras de la marcha.

"Personas que estamos preocupados por la vida, no viene con una bandera de Iglesia, sí contamos con el respaldo de diferentes religiones que también han decidido sumarse y participar con nosotros, no es meramente algo católico, no es meramente algo cristiano, más bien es un lugar y es un evento en el que comulgan todas estas religiones que estamos unidos por este ideal a favor de la vida, todos están invitados, todos son bienvenidos".

Estos grupos ofrecen ayudas psicológicas, médicas y financieras para aquellas mujeres que estén pensando en la interrupción del embarazo, piden a los legisladores y los gobiernos imitar estas acciones promoviendo políticas públicas en defensa de la vida.

"Cuándo nosotros atendemos mujeres de 40 a 50 años que tuvieron abortos a sus veintes y que han cargado todos estos años con consecuencias, queremos ofrecerle a la mujer algo mejor, queremos que la mujer se sienta segura, que se sienta apoyada, queremos poder ofrecerle también una ayuda financiera, buscamos todo un conjunto y buscamos trabajar para cambiar esas realidades sociales que la ha llevado a pensar que el aborto es su única salida, no estamos aquí para criminalizar personas, estamos aquí para ayudarles".

Por su parte, Fernando Moya, presidente del Frente Nacional por la Familia en Reynosa, dijo que impulsan que las autoridades también brinden estos apoyos.

"El apoyo a la mujer que está en un embarazo que tiene una situación vulnerable no orillarlo a que aborte al contrario darle ayuda y esto exigimos a los legisladores también que existan políticas públicas para apoyar a la mujer".

Las marchas que se comenzaran a llevar a cabo son por una lucha nacional, ya que aseguran que en Tamaulipas está protegida la vida como lo marca el artículo 16 de la constitución del estado que en su segundo párrafo dice que, "El Estado de Tamaulipas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural".

"Que Tamaulipas está blindada la vida en el artículo número 16 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, se protege la vida, y que queremos, que siga así, que se siga protegiendo la vida del ser humano desde el momento de su fecundación hasta su muerte natural", así lo reconoce Fernando Moya, del Frente Nacional por la Familia en Reynosa.

