Citarán a declarar a ex funcionarios de Tamaulipas

El Secretario de Administración Jesús Lavín Verásetgui, se refirió a ex funcionarios estatales, presuntos cómplices en las actividades de al menos 15 empresas particulares que realizaban distintos tipos de préstamos económicos a servidores públicos estatales, con tasas altas de interés y en donde la situación los obliga a citarlos a comparecer por estas acciones desde los últimos 4 años de la administración priista y de los 6 años de la gestión panista de la administración pública estatal.

“Que no sean cómplices, porque sobre esos préstamos que les prestaba gente ajena al gobierno del estado y con tasas de interés de 50 y el 100 por ciento, vil agiotismo, entonces esos préstamos se les descontaban a través de nomina, eso se acabó, a través de nomina y lo que vamos a hacer es que el mismo día que solicita el préstamos el trabajador, sea prestado”, señaló.

El funcionario estatal dijo que existe la posibilidad de acrecentar los fondos a través de incrementar alrededor del 40 y hasta el 60 por ciento del patrimonio destinado a préstamos económicos con el objetivo de dar mayor agilidad y beneficio a los trabajadores del gobierno del estado.

“O sea estaban abusando contra la inteligencia del trabajador, o sea muy mal, no lo detectamos ahorita, no porque eso de los prestamos estaba abierto desde un mes dos meses, digo de los paniculares, pues de 10 años para acá si los podemos citar a los ex funcionarios, es decir de 10 años para acá, o sea serian seis del anterior, mas cuatro de antes del anterior”, dijo Jesús Lavín Verastegui.