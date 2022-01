César Verástegui busca acercamientos en la frontera

César Augusto Verástegui Ostos, precandidato de Va por Tamaulipas, buscará alianzas con políticos para fortalecer la oportunidad de llegar a la gubernatura

Por: Julio Pruneda

enero, 18, 2022 14:44

El precandidato de la alianza Va por Tamaulipas de los partidos PRI, PAN y PRD, César Augusto Verástegui Ostos, hizo una pausa en su recorrido por el estado para pasar un poco más de tiempo en la ciudad de Reynosa, una ciudad que busca ser conquistada por la mayoría de los políticos.

"Reynosa es la ciudad más grande y más importante, representa el 20 o el 22% de lo que se pueda aportar en una elección, definitivamente me interesa mucho Reynosa, en el trabajo que yo tenía poco venía para la frontera porque es un trabajo donde tenía que manejarme siempre con un perfil bajo, siempre hacer acuerdos, el tema es privilegiar la estabilidad social", señaló.

La etapa de precampaña donde se hace trabajo hacia el interior de los partidos, la está aprovechando para buscar acercamientos con políticos del PRI, como Oscar Luebbert y Humberto Valdez, así como de Morena como el caso de la doctora Maki Ortiz, con quien el propio precandidato asegura le gustaría trabajar.

"No lo he tenido, me han comentado que si me gustaría, sí me gustaría y yo simplemente estoy esperando a que se den las cosas, no sé cuál sea la tesitura de ella, pero es lo que a mí respecta sí me interesa, sí me gustaría y esperemos que se pueda dar un puente de comunicación rápido", explicó.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer el resultado de estos acercamientos, por lo pronto el aspirante confirmó que el partido le está permitiendo poder sumar fuerzas con diversos personajes de la política en el estado.

"El partido me ha dado la libertad de yo buscar a todos los actores que son buenos, que puedan servir y yo creo que de las personas que me han estado preguntando pueden aportar mucho tanto a este proyecto como a los tamaulipecos de llegar a darse el escenario donde ya tenga la oportunidad de ser gobernador", comentó.