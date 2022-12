Cerrarán oficina de pasaportes en Reynosa por vacaciones

Por periodo vacacional de diciembre, la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Reynosa anunció que cerrará hasta el 15 de diciembre

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 11, 2022, 16:08

La oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Reynosa, anuncia que será hasta este próximo 15 de diciembre el día en que se estará laborando, por ser este una oficina que depende el ayuntamiento de Reynosa, el municipio aprobó que se incrementarán el número de atenciones para garantizar que una mayor cantidad de solicitantes obtengan su pasaporte mexicano.



“Acuérdese que en la pandemia no hubo y luego nos pusieron 40 y luego 60 y luego estuvimos gestionando y subimos a 80, luego a 120 y ahorita estamos en 150”, informó el titular de esta oficina, Salvador Rodríguez Estrada

Rodríguez Estrada también dio a conocer los costos de los pasaportes.

“Por un año es de 755 pesos, por seis años son 2 mil pesos, y por 10 años son tres mil 505 pesos”, declaró Estrada.

“Las citas única y exclusivamente se hacen al 55 89 32 48 27, no se metan a Internet porque ahí hay muchas páginas fraudulentas que los van a embarcar en un momento dado y no les van a hacer la cita, tienen que hablar al 55 89 32 48 27”, recomendó.

“Única y exclusivamente se hacen en los bancos de su preferencia, única y exclusivamente ahí, no se hace en ninguna tienda de autoservicio”, señaló.

El funcionario alertó a los solicitantes para que no sean víctimas de fraudes, pues el trámite del pasaporte no se hace por medio de oficinas o con intermediarios, es un trámite sencillo y personal que cuenta con un número telefónico oficial.Estrada dijo también que se han detectado casos de personas que son víctimas de estas estafas, es por eso que informa que el pago no se hace en tiendas de conveniencia, en caso de que se lo soliciten de esta manera, es importante denunciar ante las autoridades.