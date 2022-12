Cambia Santa Claus elotes por juguetes en Reynosa

Don Dago realiza una gran labor al entregar los juguetes que recolecta a los niños que se encuentran hospitalizados en estas fechas

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 20, 2022, 14:59

Desde hace más de 20 años la ciudad de Reynosa tiene su propio Santa Claus, solo que este personaje no viaja en un trineo acompañado de renos, él se encuentra en un carrito donde vende elotes.

Se trata de Dagoberto Aguirre Reyes, 'Don Dago' como muchos ya lo conocen, él durante esta temporada, cambia elotes por juguetes, los cuales, entrega en Noche Buena a niños internados en hospitales, así como en colonias de escasos recursos y ejidos.



“Invitar a la gente para que venga y nos apoye como otros años que siempre nos han apoyado, que nos echen la mano con el canje de los elotes por juguetes, tenemos la meta de juntar unos 1500 Juguetes, pero lo que Dios nos dé con eso hay que conformarnos”, expresó.



La idea de convertirse en Santa Claus, surge luego de haber vivido en carne propia la situación de pasar un largo tiempo en el hospital acompañado a su nieto, ahora en honor a él llevan a cabo esta misión.





“Mi nieto estuvo internado en los hospitales y él era el que nos acompañaba también desde antes que estuviera enfermo, y ella nos acompañaba a los hospitales, pero más que todo de ahí agarramos fuerza cuando ya nos dimos cuenta cómo se vive en un hospital en estas fechas, ahí se ve de todo un poco, hay familias que no tienen a nadie, que están solitos y abandonados y nadie los visita en estas fechas”, explicó.



Don Dago es un claro ejemplo de que hace mas el que quiere que el que puede, pues para él y su familia no representa ningún tipo de ganancia económica el regalar los elotes para recibir juguetes que serán entregados a desconocidos, el moderno Santa, asegura que una buena paga es la satisfacción de ayudar.



“La verdad todo el año vamos juntando poquito a poquito para los gastos de lo que se invierte en la mercancía de los elotes que es lo que cambiamos a la gente por juguetes, es una satisfacción bien grande, bien grande, es lo único, es lo que cuenta, la satisfacción de hacer las cosas, la voluntad de Dios que te sigue dando más fuerzas”, mencionó.



La invitación es abierta para que familias del norte de Tamaulipas y del Valle de Texas, para que acudan a visitar el carrito de elotes y hagan sus donativos de juguetes, otra forma de ayudar es a través de la página de Facebook Haciendo felices a los niños en memoria de un campeón.



“Ahora tenemos un nuevo domicilio, ya no es la colonia Petrolera, ahora es la colonia Paraíso, estamos en Sierra de la Garza y Paraíso, en el estacionamiento del seven”, agregó.