Comienzan reparaciones en escuela tras caída de techo

Luego de que los alumnos y una maestra de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec de la ciudad de Reynosa, salieran ilesos tras la caída de la techumbre al interior de su salón de clases, los trabajos de remoción de escombros han comenzado y con estos salió a la luz la realidad de la mala calidad de los materiales utilizados.

Por parte del plantel fueron contratados algunos trabajadores que se están encargando de valorar las instalaciones y se vieron en la necesidad de suspender las clases en todos los grupos, esto luego de detectar que el peligro es latente para todos los menores y el personal que labora en el plantel.

En un breve recorrido por las instalaciones, el director, Diego Robledo Escobedo, narra que se han encontrado con humedad y hongos que no podían ser vistos por encontrarse ocultos por el cielo falso, dijo que ahora que fue retirado de los 12 salones, se han encontrado con varillas expuestas lo que indica un posible reblandecimiento de la loza de las aulas.

En el recorrido se pudo observar mala instalación eléctrica lo cual representa un peligro para los alumnos, el director comenta que, haciendo uso de su facultad como autoridad escolar, tomo la determinación de suspender las labores.



“Quiénes estamos trabajando aquí son los maestros, son los alumnos, son padres de familia que acuden a prestar sus servicios en la cooperativa y de mi parte como personal de Dirección quien lo determina soy yo, independientemente de lo que nos puedan recomendar la responsabilidad sigue siendo mía y no puedo yo exponer a los niños porque aunque yo no tenga la capacidad técnica, tampoco tengo la autoridad moral para decirle a los papás que vengan y que presenten a sus hijos aquí a la escuela para que tomen clases en un aula, que aquí el daño no se puede notar tanto pero en otras aulas donde ya la pintura está desgarrada y las varillas están expuestas es un riesgo que ningún papá piensa correr para mandar a sus hijos a la escuela”, agregó.