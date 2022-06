Cabeza de Vaca llega de buen ánimo a reunión en Palacio

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo presente en la reunión de Protección Civil referente a la temporada de huracanes

Por: Alfredo Uvalle

junio, 02, 2022 12:33

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, arribo esta mañana a palacio de gobierno de buen ánimo, y previo a presidir la primera reunión del Comité Estatal de Protección Civil para la actual temporada de huracanes en donde participan todas las autoridades y corporaciones de seguridad y auxilio, accedió a responder algunos cuestionamientos de los medios de comunicación.

¿De buen ánimo Gobernador?

"¿Se me ve o no?, lo que se ve no se pregunta".

"Pues vamos a acompañar al Secretario General de Gobierno, como ustedes saben ya inicia el período de huracanes y Tamaulipas es uno de los estados que nuevamente pueden llegar las lluvias y en otros huracanes, ciclones, tormentas tropicales", refirió.

Dijo que se trata de la instalación de la mesa de coordinación, la primera sesión ordinaria de Protección Civil donde participan las diferentes autoridades para exponer algunas recomendaciones.

"Por supuesto a los gobiernos municipales para que nos apoyen y nos auxilien en lo que vienen siendo los drenes en mantenerlos limpios, mucha comunicación con la Comisión Nacional del Agua que ellos también juegan un papel muy importante porque es obligación de ellos en hacer lo propio y estar muy coordinados los tres órdenes de gobierno para anticipar cualquier situación que se pueda generar con este periodo de huracanes que se avecina", dijo Cabeza de Vaca.

De igual manera se refirió al proceso electoral 2022.

"Es algo que se ha estado haciendo de una manera coordinada e institucional con el Instituto Estatal Electoral, como ya lo saben también estos dos días son los días que se dan a conocer para la reflexión y bueno por supuesto esperamos una gran participación", dijo el gobernador.

Recordó que del 2016 a la fecha se han efectuado procesos electorales ejemplares en Tamaulipas.

"Y por supuesto esta no va a ser la excepción que haya una gran participación y que se una fiesta democrática", señaló.

Al finalizar la entrevista se le cuestionó al gobernador respecto al tema del análisis de la controversia constitucional en su contra misma que se pospuso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Qué espera de la Suprema Corte gobernador?

¡Imagínate!

