Buscará Carlos Peña atraer recursos para Reynosa

El alcalde electo Carlos Peña pedirá modificaciones a la ley para poder atraer más inversión a la ciudad de Reynosa

Por: Redacción INFO7

septiembre, 08, 2021 14:13

Una vez que asuma el cargo como presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, dijo que estará buscando un acercamiento con los diputados locales para proponer se hagan modificaciones a la política pública y legislar cambios en leyes que ayuden a los municipios a poder desarrollarse plenamente obteniendo mayores recursos para el desarrollo pleno de las ciudades.

"La estructura gubernamental se tiene que autorizar por el congreso del Estado y de igual forma creemos que debe de haber modificaciones con respecto al tema del impuesto sobre nómina, también sobre lo que son los predios baldíos y de igual forma la manera de recaudación que tienen los municipios para que podamos nosotros contar con más recursos y de esa manera poder llevar a cabo más obra pública en cada municipio de Tamaulipas", explicó el alcalde electo de Reynosa.

Fue cuestionado sobre cuál será su relación con el actual gobierno del estado por ser ambos de partidos opositores, aclaró que su intención es llevar a cabo un trabajo institucional con el que buscará beneficiar a la ciudad.

"Institucional, la verdad es que nosotros vamos a trabajar con quien quiera que sea, esperamos que el gobierno del Estado aporte algo al municipio y no nada más puentes que no ayudan a la infraestructura de agua y drenaje que es nuestra mayor carencia aquí en el municipio, los invitamos a que hagan obras que marquen la diferencia y no cosas de relumbrón porque la verdad eso no ayuda a nadie aquí en Reynosa".

