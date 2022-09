Busca Jaime Cumpeán ser líder sindical en Victoria

La elección para elegir al nuevo sindicato del Ayuntamiento de Victoria se tiene contemplada para la última semana de noviembre

Por: Alfredo Uvalle

septiembre, 07, 2022 13:53

En lo que significa su tercer intento en la búsqueda por alcanzar la Secretaría General del Sindicato del Ayuntamiento de Victoria, el servidor público Jaime René Cumpeán Silva, quien se desempeña en el Departamento de Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables, lamentó que no se presente el tema de la renovación en las asambleas ordinarias, a pesar del poco tiempo que queda para la publicación de la convocatoria y tomando en cuenta que los estatutos no permiten una reelección.

"En ese sentido siento que soy un trabajador y una persona que se debe a los trabajadores, yo respeto al Alcalde y a las autoridades, pero no tengo ningún tipo de comunicación con él, yo creo que sería bueno cambiar la actual mesa directiva y lograr una relación más cordial con nuestras autoridades y llegar a buenos acuerdos en beneficio de la base sindical", señaló.

El actual periodo de la mesa directiva que preside Laura Infante deberá de concluir el 14 de Diciembre del presente año, mientras que la elección para elegir al nuevo sindicato del Ayuntamiento de Victoria se tiene contemplada para la última semana de noviembre y estar en condiciones de realizar la toma de protesta el mismo 14 de diciembre de este 2022.

"Obviamente tengo aspiraciones y lo que me llama la atención es que en esta última asamblea realizada el sábado pasado, no se formó o no se mencionó el tema de la convocatoria, de lo que es una mesa electoral, esa mesa electoral tiene como principio pues obviamente formar un comité electoral para la convocatoria que debe de salir ahora en octubre y la renovación sindical pertinente", dijo Cumpeán Silva.

En este contexto hizo una serie de señalamientos en contra de los actuales líderes del sindicato debido a que no han cumplido el objetivo de sacar adelante el contrato colectivo de trabajo 2022, prestaciones económicas que por ley corresponden a los trabajadores y que a poco más de tres meses para finalizar el año, no se han visto reflejados los logros sindicales.

"Lamentablemente lo que se ve no se juzga, hemos perdido muchos beneficios bajo la gestión de la compañera Laura Infante, hemos perdido muchas cosas, no sé si sea por falta de gestión, de capacidad o porque no hay una buena relación con el Alcalde, ahí si no sabría decirles", concluyó.

