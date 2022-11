Bomberos cumple sueño de niño con parálisis cerebral

El pequeño Hugo, acompañado de sus padres, salieron a las calles de Reynosa para pedir dulces, lo hizo disfrazado de sus super héroes favoritos, los bomberos

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 05, 2022, 15:19

Fue durante la noche del pasado 31 de octubre, cuando el pequeño Hugo, acompañado de sus padres, salieron a las calles de Reynosa para pedir dulces, lo hizo disfrazado de sus super héroes favoritos, los bomberos, sus padres llevaron el disfraz a otro nivel, el pequeño padece de parálisis cerebral infantil y su silla de ruedas, también fue transformada en un camión de bomberos.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales, a tal grado que los elementos de la estación de bomberos, emprendieron rápidamente la búsqueda y localización del menor para hacerle realidad su sueño, la felicidad se reflejó en el rostro del pequeño Hugo Delgado Almanza, que fue invitado a viajar a bordo de un camión real.



“Voy a apagar el fuego”, eran las palabras que repetía el pequeño durante el trayecto.



Valeria y José, padres del pequeño bombero, nunca se imaginaron que un acto de amor de su parte, pudiera contagiar a todo un cuartel de bomberos y parte de la sociedad que se unieron a la búsqueda de Hugo de tan solo 5 años de edad, que, a pesar de su diagnóstico, con estas muestras de inclusión, rápidamente sigue saliendo adelante.



“El disfraz era para el evento de Halloween de ahí de donde él va a sus terapias que es en el CRI de aquí de Reynosa y como usa su silla de ruedas, quisimos hacerle un disfraz de incluyera su silla y de ahí salió y en la tarde que íbamos a salir a los dulces le puse el mismo disfraz y ahí fue donde le tomaron la foto en la calle y no nos dimos cuenta y ya en la madrugada nos hablaron que lo andaban buscando en las páginas de Internet”, comentó Valeria Almanza, orgullosa de ver a su hijo.



Por su parte, José Delgado, padre del ahora bombero, agradeció el apoyo de los elementos para hacer realidad el sueño de su hijo.



“Le ayudé un poquito a su mamá, pero casi todos lo hizo ella, el mérito se lo lleva la mamá que es la que está más al pendiente de él, no me imaginaba y él quiso y sin querer ya está cumpliendo su sueño que ha tenido ahorita, es Hugo, el niño Bomberos, dice el”



Para los elementos del cuartel de Reynosa la visita del pequeño deja una huella imborrable y una lección de seguir siendo ejemplo de heroísmo, Francisco Cano, comandante de bomberos, entregó un reconocimiento al menor y su familia y asegura que seguirán preparándose para motivar a quienes quieren ser como ellos



“El mejor disfraz fue el camioncito de bomberos, vestirse de bomberos y eso nos llenó mucho de orgullo y tratamos de localizarlo y traerlo aquí a la estación para disfrutar un momento con él, él es uno de los mejores Bomberos que hemos tenido en nuestra instalación, ya ves que nos visitan muchos niños de las casas hogares, pero creo que este nos puso la muestra a todos y más al momento que quiere ir a apagar incendios, nos está poniendo la muestra todos”