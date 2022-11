Balaceras en Nuevo Laredo por detención de jefe criminal

El sonido de las balas acabó con la tranquilidad de los habitantes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.



A primera hora de esté lunes 28 de noviembre alrededor de las 04:30 horas de la madrugada se registró un enfrentamiento a raíz de la detención del jefe de un grupo criminal. Lo anterior fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 'La Mañanera'.



Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas alertó a la población sobre la situación de riesgo en diferentes puntos de la ciudad a través de redes sociales.





El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo también informó sobre la situación de riesgo en la ciudad y reasignó las citas.



'Debido a una situación de emergencia en la ciudad, serán reagendadas todas las citas programadas para hoy (28 de noviembre 2022) en el Consulado General de EUA Nuevo Laredo y el CAS. Nos pondremos en contacto contigo para reprogramar tu cita', informó el consulado.

There is an emergency situation in Nuevo Laredo following an arrest operation. Reports of gunfire in multiple locations in the city.

Shelter in place and standby for further information. pic.twitter.com/Tp2BO44bUj