Baja número de hospitalizados por Covid en Nuevo Laredo

El Hospital General de Nuevo Laredo tiene actualmente 14 pacientes internados, de ellos cuatro están intubados

Por: Redacción INFO7

septiembre, 14, 2021 14:25

Tamaulipas.- Nuevo Laredo ya registra un descenso ligero en contagios de Covid19, además el número de personas hospitalizadas por este virus va a la baja en los últimos días de acuerdo a la información proporcionada por la dirección de servicios médicos municipales.

"En cuanto atención hospitalaria vemos que en el Seguro Social ha tenido una disminución hospitalaria, actualmente tiene 9 pacientes de los cuales ninguno se encuentra bajo intubación afortunadamente y el Hospital General actualmente hay 14 pacientes y cuatro intubados", dijo Alejandro Cervantes, director de Servicios Médicos de Nuevo Laredo.

Mencionó que el avance que ha tenido la campaña de vacunación en la localidad está dando resultados pues el 70 por ciento de los casos registrados son personas que no tienen la vacuna, un 20 por ciento son personas que aún les falta la segunda aplicación y solo el 10 por ciento son personas que han completado su esquema de vacunación, pero desafortunadamente padecen de una enfermedad crónica.

La indicación es mantenerse protegido y seguir aplicando el protocolo de salud independientemente de la temporada que se presente

"El Covid no respeta el clima, no respeta el calor, no respeta el frío, no respeta nada el Covid así sea verano o inverno la incidencia de contagio es la misma", puntualizó.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado