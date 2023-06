Aumentó 91% reparto de utilidades en Tamaulipas

A partir de la reforma laboral, el reparto de utilidades registró un incremento de hasta el 91% en el estado de Tamaulipas, informó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján.

Resaltó que en Tamaulipas las cosas van bien porque se ha venido generando empleo formal con protección de seguridad social, se han ven ido mejorando los salarios, están incluso por encima del promedio nacional con 16,400 pesos en el registro del IMSS y se ha garantizado la libertad y democracia sindical a través de procesos de consulta, legitimación de contratos colectivos y dignificación del trabajo.

Reconoció que existe un rezago en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el país, en donde no se puede dar por concluido nada hasta que se finiquite el último asunto.

“Pero estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, lo bueno que ese modelo cerró ya la puerta, cualquier trabajador y trabajadora que nos esté escuchado, ya no tiene que irse a atrapar en este laberinto sin salida, hoy puede acudir a los centros de conciliación, hoy puede recibir asesoría gratuita, no es necesario ir con abogados, es más hasta a veces es mejor, y ahí puede a través de procuradores de la defensa del trabajo ser asesorado y defender sus derechos, el punto es que no haya temor, que no haya miedo, que se conozcan los derechos para poder defenderlos”, dijo Alcalde Luján.