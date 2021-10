Atletas de Tamaulipas entre los mejores del mundo en Karate

Padre e hija narran su experiencia en el torneo mundial de Karate celebrado en Rumania

Por: Redacción INFO7

octubre, 02, 2021 17:07

Ellos son Roberto y Danna Paola Macario, padre e hija originarios de la ciudad de Rio Bravo Tamaulipas quienes, durante el inicio de fin de semana, llegaron vía aérea desde Rumania donde tuvieron la oportunidad de participar en el torneo mundial de Karate celebrado en aquel país, ambos son ahora considerados como potencias mundiales en este deporte ya que ella obtuvo la medalla de plata y el, medalla de bronce, posicionándolos entre los mejores del mundo, Roberto Macario Abularach, narra como fue su experiencia en este torneo.

"Fue una experiencia muy bonita, mucho nivel, yo nunca había participado en un mundial, tuve la oportunidad de clasificar y si hubo mucho nivel muy competitivo, gracias a Dios me colé en el tercer lugar que es un resultado muy bueno y estoy bien contento".

Danna Paola con tan solo 11 años ya está siendo vista por los representantes nacionales de esta disciplina por el futuro prometedor que tienen dentro de este deporte, a su corta edad, los duros entrenamientos están dando rápidamente resultados, la mentalidad positiva, la hizo vencer los nervios y ganarle en su casa a las representantes de Rumania.

"Me puse nerviosa, pero yo sabía que estaba entrenada para ese mundial y gane segundo lugar, no me lo esperaba..., A Rumania y Dinamarca"

Los resultados obtenidos por estos atletas, son clara muestra del alto nivel de preparación que, ante la falta de espacios públicos, se gesta al interior de áreas de entrenamiento particulares en Tamaulipas, así lo explica el medallista de bronce, Roberto Macario Abularach, quien reconoce que, así como ellos, hay muchos otros de alto rendimiento que pueden desarrollar su talento con un poco más de apoyo.

"Verdaderamente hay muchos muchachos competitivos, lo que falta es apoyo para que los muchachos se desenvuelvan bien, área de entrenamiento, apoyo para los viajes, para todo tipo de eventos, desgraciadamente hay muchos que no pudieron competir en sus categorías por falta de apoyo"

Un segundo y tercer lugar de un padre y su hija que desde su ciudad Rio Bravo Tamaulipas, esperan despertar el interés por este deporte en otros niños y jóvenes, la pequeña atleta, Danna Paola, medalla mundial de Plata en karate, invita a la población infantil a que practiquen este deporte.

"Qué se animen a hacer las cosas que les gusta, no siempre tienen que ganar medalla o un trofeo porque si practican mucho y dan lo mejor, aunque no ganen ellos saben que dieron lo mejor ahí".

Por su parte, Roberto Macario Abularach, medalla de bronce mundial, hace el llamado a los jóvenes para que se inclinen por la disciplina del karate.

"Más que nada a la juventud, que se unan al deporte porque es muy bueno y si es al karate mucho mejor".

