Atiende cabildo de Reynosa problema de lirio acuático

Comisión de Ecología y Medio Ambiente de Reynosa trabajan con especialistas para detectar a que obedece el desarrollo de esta planta

Por: Víctor Hugo Guerra

Noviembre 09, 2022, 14:23

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del cabildo de Reynosa se encuentra trabajando en atender el problema de invasión del lirio acuático en el canal Anzaldúas.

Denisse Ahumada, integrante en el cabildo de esta comisión, explica que la estrategia de que la lluvia arrastre esta maleza, no está funcionando.



“La verdad se viene diciendo que hasta que vinieron las lluvias, esto fue en junio, que la lluvia llegaba en agosto o septiembre, le dimos el espacio y el tiempo, pero esto se va a volver una problemática y si necesitamos ya darle prioridad puesto que sabemos que las colonias que estan ahí si se nos puede desbordar todo esto”, comentó.



La regidora confirma que se han estado haciendo las gestiones a nivel federal para que la Conagua intervenga, pero se ha visto una respuesta lenta, explicó que con la poca maquinaria con la que cuentan no se dan abasto para retirar la planta invasora.



“Por parte de Servicios Primarios se está trabajando con una mano de chango que ha estado retirando, pero la verdad el lirio nos gana puesto que no tenemos la capacidad para actuar en esta forma, si necesitamos la ayuda de con agua para que intervenga, traíamos un conteo de 12 toneladas aproximadamente, fue la última información que tuvimos, pero ustedes saben que el lirio crece de tres a cinco días y ahorita debemos de traer algunas 16 o 17”, dijo.



Comentó también que continúan trabajando con los especialistas investigadores de las universidades locales, para encontrar a que obedece y que es lo que propicia que la planta se desarrolle en esta zona.



“Tuvimos una plática con el Politécnico, pero ellos son ajenos, ellos son los expertos, nosotros estamos trabajando en colaboración para ver si ellos nos pueden dar el problema de raíz, porque esto tenemos que arrancarlo de raíz puesto que el retirarlo sabemos que va a seguir creciendo y necesitamos hacer un estudio”, agregó.