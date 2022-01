Asegura Verástegui que sector campesino es el más golpeado

El precandidato de la Alianza por Tamaulipas, César Verástegui sostuvo un encuentro con campesinos

Por: Redacción INFO7

enero, 23, 2022 14:37

El precandidato de la Alianza por Tamaulipas, César Verástegui Ostos dijo que la Confederación Nacional Campesina, (CNC), representa el sector más golpeado por la política rural del Gobierno Federal.

"Definitivamente el sector campesino es un segmento que ha sido muy golpeado y ahora si que venimos a saludarlos con el propósito de estar cerca de ellos, son una parte fundamental del Partido Revolucionario Institucional", señaló.

Durante el encuentro que sostuvo con los campesinos tamaulipecos en las instalaciones de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Ciudad Victoria, Verástegui Ostos, hizo un llamado a la unidad para iniciar este año la transformación del campo en los 43 municipios de la entidad.

"Yo vengo de un municipio rural donde me he ganado la vida bajo el sol, por muchos años y se lo difícil que es, cuando esos incentivos son la esperanza de un campesino no se pierde, no muere cada año, cada que hay un ciclo agrícola, siempre le entramos con la esperanza para ver si este año es mejor y cuando no es la lluvia, es la seca, es la helada, es el norte, total que siempre el campesino está trabajando para que todo el mundo coma", señaló.

Previamente montaron guardia frente al busto del General Emiliano Zapata, recordando la lucha del llamado caudillo del sur e icono de la revolución mexicana.

Al final del evento y al ritmo de cumbia con el tema de la Yaquesita, el precandidato de la Alianza por Tamaulipas, PAN, PRI y PRD, se animó a bailar en la explanada de la CNC.