Asegura alcalde de Cd. Victoria que no hay nada que esconder

Foto: Twitter @SoyLaloGattas

Eduardo Gattás Báez habló sobre la revisión a los elementos de Tránsito de Ciudad Victoria y sobre los cuestionamientos sobre sus propiedades

Por: Alfredo Uvalle

febrero, 10, 2022 14:14

En relación a las revisiones operativas y administrativas que realiza la Auditoria Superior del Estado en la dirección de tránsito y vialidad, Eduardo Gattás Báez dijo que a diferencia de los 42 municipios restantes de Tamaulipas, la operatividad de la corporación se encuentra a cargo del gobierno del estado y que en su administración no hay nada que esconder.

El Alcalde de Victoria dijo que la mayoría de los 150 ó 155 elementos de tránsito y validad están certificados y avalados por el C-3 en la capital del estado.

Adelantó que dio instrucciones para que todas las oficinas se mantuvieran abiertas con el objetivo de proporcionar todo tipo de información a la Auditoria Superior del Estado y en su momento estar en condiciones de deslindar responsabilidades.

"La constitución política de Tamaulipas dice que el ejecutivo estatal será el encargado de la seguridad y de tránsito, quiere decir que cuando nosotros tuvimos la primera reunión de cabildo para instalar al director de tránsito, que viene de la administración pasada que es del mismo tenor político del ejecutivo estatal, pues ellos nos pidieron que se quedara el mismo director de tránsito, entonces a petición del ejecutivo estatal porque viene en la constitución, pues nosotros lo dejamos, se ratificó al señor Guillermo Hernández, a mi punto de vista el señor está haciendo bien su trabajo", señaló.

En relación a sus propiedades el jefe de la comuna dijo que, "Estoy ahorita con un proceso de una casita con el banco de 106 metros cuadrados, de dos recámaras y la voy a hacer saber si me la autoriza el banco porque si no me la autoriza no", dijo Gattás Báez.

Finalmente refirió que el crédito bancario para vivienda supera el millón de pesos y que estaría ubicada en la capital del estado.

"Lo que sí les digo es que estoy sacando una casa en Victoria con un crédito bancario y que es de 106 metros cuadrados, dos recámaras y un baño, ese es el único crédito que está en proceso y que es casi casi como Infonavit, de hecho ya las de infonavit ya no pueden ser mas chicas de 106, o 99 metros, pues por ley le cambiaron", concluyó.