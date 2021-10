Arranca vacunación de menores con comorbilidades en Reynosa

Con 1100 dosis de la farmacéutica Pfizer, inició la vacunación para menores de 12 a 17 años de Reynosa, con factores de riesgo en su salud

Por: Víctor Hugo Guerra

octubre, 27, 2021 14:39

Tamaulipas es de los primeros estados de la república mexicana que continúa avanzando con las jornadas nacionales de vacunación anti Covid-19.

Luego de los municipios de Victoria y Nuevo Laredo, ahora corresponde a Matamoros y Reynosa, pero no todos los menores pudieron ser vacunados por no contar con el requisito básico de llevar un certificado médico, como el caso del hijo de 14 años, de la señora Erika Santiago Castañeda, el padece hemofilia, un trastorno hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada y puede causarle hemorragias, por no contar con el dictamen médico, no pudo ser vacunado.

"No lo alcancé a vacunar porque dicen que quieren un certificado médico, entonces ya fui a dirección y me dicen ellos que necesito llenar una solicitud, pero dura de dos semanas a tres semanas para entregarlo, pero ellos no dan un certificado si no que dan un resumen médico nada más".

Con 1100 dosis de la farmacéutica Pfizer, es como arrancó la jornada nacional de vacunación para menores de edad de la ciudad de Reynosa, en esta jornada solo se está atendiendo a menores con factores de riesgo en su salud, de ahí la razón de la cantidad de vacunas destinadas para esta ciudad.

La regla es clara, no se está atendiendo a quienes llegan sin registro y sin el documento firmado por el médico, para ellos les dicen que esperen nueva fecha, las confusiones están a la orden del día, así lo explica la señora, Dary Aguilera, quien acudió con su hija y no pudo recibir el biológico.

"Qué nada más para la próxima dosis que les van a dar a los niños que no están enfermos fue todo, venía porque decía que de 12 a 17 años. Nos dijeron que sí pero no lo dijeron para cuándo, que estuviéramos al pendiente de las redes sociales".

Por su parte la señora Aidé Rodríguez, acudió en los días anteriores a solicitar primero la consulta y la opinión del pediatra que atiende a su hijo ya que el menor padece de asma, el medico luego de un chequeo general le recomienda que sea vacunado, más aún con la cercanía de la temporada invernal.

"Sí, de hecho estos cambios de clima son cuando más ellos se enferman con cualquier gripe y ya se les viene lo que es la enfermedad, entonces sí es bueno que ya lo vacune. Me dijo que no lo pensara y que ya lo trajera a vacunar".