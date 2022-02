Arranca colecta de Cruz Roja edición 2022 en Tamaulipas

Agradecen autoridades a personal de Cruz Roja por salvar vidas y aseguró que el corazón de Tamaulipas latirá con fuerza para ayudar en esta colecta 2022

Por: Alfredo Uvalle

enero, 31, 2022 14:41

Con el lema de "Ayúdanos a tener una Batalla Justa", dio inicio la colecta 2022 de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tamaulipas.

Debido a la pandemia del Covid-19, durante el 2020 y 2021 la colecta anual se detuvo, pero lo que nunca pararon fueron los servicios que la institución otorga a las familias tamaulipecas.

Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Presidenta del Sistema DIF Estatal y Presidenta Honoraria de Cruz Roja, dijo que las enfermeras, médicos y paramédicos demostraron una vez más su vocación de servicio y sus ganas de ayudar.

"Esa valentía y esa gran vocación es la que hoy todas y todos debemos de retribuir, pero esta colecta no solos e trata de retribuir este trabajo heroico, se trata de garantizar que la Cruz Roja Mexicana delegación Tamaulipas siga operando, que nuestros más de 40 médicos, 80 enfermeras y 400 paramédicos cuenten con insumos y herramientas para que puedan atender cualquier emergencia que se presente, porque nadie estamos exentos de necesitar a Cruz Roja", señaló.

Agradeció a los trabajadores de Cruz Roja por ser los héroes, por salvar vidas y aseguró que el corazón de Tamaulipas latirá con fuerza para ayudar en esta colecta 2022 en donde todos se unirán en apoyo a la institución.

"Esperemos que este año sea triple porque después de dos años de no haber colecta y que los servicios de Cruz Roja nunca pararon, creo que podemos hacer un esfuerzo un poco más grande, invitar a todos los tamaulipecos y tamaulipecas del estado a que no den un peso, a que den tres, o de cinco o den diez, nada nos cuesta, hacemos la gran diferencia y sobre todo que todos, dios no lo quiera algún día podemos llegar a necesitar una emergencia de la Cruz Roja", concluyó.

Por su parte Virginia Togno Murguía, Delegada Estatal de la Cruz Roja, dijo que con menos se hizo más y mejor durante las ediciones en donde no hubo colecta.

"Cruz Roja tiene fama de tener experiencia porque tiene muy capacitado a su personal, tanto los técnicos en urgencias medicas como los rescatistas que tenemos de varias entidades y lo que ha sucedido por la pandemia a nivel nacional no es privativo de nuestro estado y eso hizo que nos piratearan, vamos a llamarle así, a personal de enfermeros, muy capaces, para los hospitales y tuvimos entonces menos paramédicos y menos ambulancias", señaló.

Reconoció que se presentó un desastre en la institución durante el 2020 y 2021, con 47 paramédicos menos y 9 ambulancias menos, y a pesar de las condiciones adversas se registró una eficiencia del 5.22% en los servicios por ambulancia.

Durante el evento participaron la titular de la Secretaría de Salud, Gloria Molina Montalvo, la Delegada del IMSS, Velia Patricia Silva Delfín, y Silvia Maribel Pecina Torres, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.