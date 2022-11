Américo Villarreal Santiago descarta buscar puesto en Senado

Al mencionar que no buscará la curul que actualmente se encuentra vacante en el Senado de la República, el Consejero Nacional de Morena, Américo Villarreal Santiago, dijo que continúa realizando trabajo político al interior de su partido político.

“Pues mira es una situación que se presenta aquí en nuestro estado de una manera inesperada y muy lamentable, la situación de volver a participar ahora en una elección extraordinaria y que Tamaulipas participe en una elección extraordinaria es complicado, no tengo la certeza si ya en el Senado se declaro desde cierto el curul de nuestro compañero el Dr. Faustino, pero continuamos con el trabajo partidista”, señaló.

Villarreal Santiago, consideró que el realizar de nueva cuenta una elección en Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral estaría erogando millones de pesos.



Dijo que el INE deberá de invertir grandes cantidades de recursos para la instalación de más de 4 mil 500 casillas en el territorio tamaulipeco para la elección, además de los funcionarios electorales, observadores electorales y todo eso conlleva una logística y una planeación para los institutos electorales que sale fuera de lo planeado en el calendario electoral nacional.

“De ser así y si nuestras autoridades ven las condiciones propias de que se lleve esta elección por el corto periodo de tiempo que queda de esta legislatura en el senado, pues participaremos activamente nuevamente defendiendo a nuestro partido Morena, trabajando por los ideales de nuestro instituto político de no mentir, no robar y no traicionar y seguir atentos a las necesidades electorales que pueda tener nuestro instituto y los tamaulipecos para recuperar ese escaño en el senado”, dijo el Consejero Nacional de Morena.