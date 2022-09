Amenazan tamaulipecos con bloqueos en NL si frenan trasvase

Líder campesino de Tamaulipas asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias con el fin de que se cumpla el trasvase de agua de la presa El Cuchillo

Por: Alfredo Uvalle

septiembre, 29, 2022 13:04

El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Raúl García Vallejo, aseguró que de no cumplirse el decreto para el trasvase de agua de la Presa El Cuchillo de Nuevo León a Tamaulipas, llegarían hasta las últimas consecuencias, incluso a bloquear avenidas y tomar dependencias estatales.

"No es una empresa privada del señor Gobernador, yo creo que hay un decreto federal que se tiene que cumplir y si no pues nos vamos a manifestar públicamente para hacer que se respeten esos decretos y se respete la ley y le den el agua que le corresponde a Tamaulipas, manifestándonos, parando carreteras,, bloqueando oficinas, lo que tengamos que hacer pero no nos vamos a dejar", dijo el líder cenecista.

Durante el 60 aniversario de la Confederación Nacional Campesina en Tamaulipas, García Vallejo dijo que las afectaciones serían incalculables en al menos 200 mil hectáreas del Distrito 026, más lo que se acumule del Distrito 026, mismas que podrían perderse en caso de realizar el trasvase de El Cuchillo de Nuevo León a Tamaulipas .

"No es un capricho personal, no es eso, son lineamientos federales, y no nos vamos a dejar, vamos a defender hasta donde tope lo que por ley le corresponde a Tamaulipas del agua", aseguró el líder de los campesinos.

