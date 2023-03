Alcalde de Victoria exhorta al PAN a pagar predial

Al exhortar al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), a que cumplan con el pago del impuesto predial que supera los 70 mil pesos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez dijo que el líder político del blanquiazul se equivoco al proponer pagar la deuda con luminarias urbanas.

“Se equivocó, porque yo creo que estaba hablando de su ex gobernador quien tiene órdenes de aprehensión por enriquecimiento ilícito, yo creo que se equivocó y estaba hablando de Pilar o Xico que estamos a punto de inhabilitarlos, yo creo que se equivoco y estaba hablando de los ex funcionarios que estuvieron en el gobierno panista pasado del gobierno del estado que probablemente les van a sacar ordenes de aprehensión por rateros”, dijo Gattás Báez.

Esta mañana durante conferencia de prensa, el dirigente político del PAN en Victoria Alfredo Vanzzini Aguiñaga, propuso al ayuntamiento de Victoria pagar la deuda de 70 mil pesos por concepto del impuesto predial, con lámparas de alumbrado público, sin embargo a respuesta del alcalde, de no pagar llegarían hasta el embargo.

“No van a poner condiciones, se le va a embargar, vamos a empezar con el embargo, nosotros no somos como ellos como cuando tumbaron el comité directivo municipal de la ciudad de Xicoténcatl, que lo tumbaron, nosotros no somos así, que pague, o si no hay embargo”, señaló.