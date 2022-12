Alcalde de Reynosa emite postura por caso de transportistas

Luego de que los transportistas emitieran una serie de declaraciones en las que manifestaron sentirse que la autoridad municipal no le da la importancia a este sector, fue el propio alcalde, Carlos Víctor Peña Ortiz, quien dio respuesta a las inquietudes, de entrada, reconoció la importancia de los hombres camión y dijo que un claro ejemplo, son las becas municipales aprobadas por las fracciones políticas del cabildo, que brindan capacitación y la documentación federal a los choferes.





“A causa de algunos transportistas, no todos, de algunos transportistas que están transitando dentro de las áreas municipales, tenemos daños de cerca de 150 y 200 millones de pesos anuales, nosotros alcanzamos a recarpetear y arreglar varios baches de esos 150 o 200 millones, pero no todos, fácilmente alcanzamos al año alcanzamos a arreglar unos 100 millones de esos daños, pero 50 a 100 millones se quedan sin atender porque no hay la posibilidad presupuestal”