Acusan que 'autos chocolate' no son nacionalizados

El Coordinador Nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), Antonio Tirado Patiño, lamentó que en los estados gobernados por partidos políticos distintos al de MORENA, se estén presentando “trabas” para lograr el avance en el proceso de nacionalización de vehículos de procedencia extranjera.

Dijo que tan solo en el municipio de Tula, Tamaulipas, no existe ni el 10 por ciento de las unidades nacionalizadas, mientras que en el municipio de Doctor Arroyo en Nuevo León, de 50 vehículos que llegaron a los módulos, solamente 15 unidades lograron la nacionalización, mientras que en la región cañera de Mante, también la cifra es mínima.

Acompañado por la Coordinadora de la UCD en Ciudad Victoria, Rosy Rodríguez y Mónica Ávila de Ciudad Mante, Tirado Patiño dijo que todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera del país que se encuentren afiliados a la organización campesina, están en condiciones de realizar el trámite de nacionalización completamente gratis.

“Será sin costo alguno, pero si alguien no pertenece a la UCD que se afilie a la misma y le hacemos la gestión, no legalizamos los vehículos porque el que lo hace es el módulo del gobierno federal en base a las disposiciones del decreto presidencial, además quiero aclarar que aquí no hay fraudes, pero si alguno de los coordinadores en el país incurre en irregularidades, procedemos de manera inmediata para defender a los interesados”, señaló.

Citó como ejemplo el nombre de Edgar Vidal, dirigente independiente de la UCD en el municipio de Tampico y quien fuera acusado por defraudar a 200 propietarios de vehículos extranjeros en el sur del estado con 2 mil pesos por cada unidad, asunto que fue aclarado y se procedió legalmente en contra de la persona y no de la organización.

Finalmente dijo que si al 31 de marzo del 2023, fecha límite para el proceso de nacionalización, aquellos vehículos que no lograron el objetivo de legalizarse por diversos factores, estos seguirán circulando en el territorio nacional.

“Aquí lo más importante es que va a pasar con los carros que no pudieron ser regularizados, ya sea que estaban con letra, que entraron a destiempo, que eran de modelo reciente o no tuvieron dinero, que va a pasar?, porque la Guardia Nacional dice oiga ya no va a poder circular y si sale se lo vamos a quitar, yo lo dudo que Andrés Manuel López Obrador de esa orden de quitarle a un campesino un carro y no se los van a quitar”, concluyó.