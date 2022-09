Acuden a firmar para apoyar a Américo gobernador electo

Personajes de la política se dieron cita a lo largo y ancho de del territorio de Tamaulipas, para refrendar el apoyo al gobernador electo

Por: Víctor Hugo Guerra

septiembre, 25, 2022 15:03

La convocatoria se dio apenas días antes del domingo 25 de septiembre, el objetivo es recabar la mayor cantidad de firmas de ciudadanos mayores de 18 años de edad que avalen el triunfo de Américo Villarreal Anaya como gobernador electo de Tamaulipas, fue en las plazas de 16 de los 43 municipios de la entidad, que sirvieron como centros de recepción de firmas a donde acudieron militantes y simpatizantes de MORENA y la sociedad en general personajes como Oscar Luebbert Gutiérrez quien ha estado impulsando la cuarta transformación en Tamaulipas acudieron a plasmar su firma.

"Las impugnaciones no tuvieron sustento en el tribunal estatal electoral, ya hubo un recuento y la declaración de gobernador electo y ya faltan unas horas, pero hay quienes de una manera obstinada siguen insistiendo no en la elección porque no alegan el resultado de la elección, la derrota fue contundente, yo no tengo ninguna duda de que el día primero el gobernador electo será gobernador constitucional de Tamaulipas"

El presidente del partido verde ecologista, Luis Miguel Iglesias, también acudió desde temprana hora a la mesa receptora instalada en Reynosa, desde ahí, refrendó el apoyo a la alianza de partidos y dijo que no darán marcha atrás a una voluntad ciudadana que quedó enmarcada el pasado 5 de junio en la elección.

"Hay personas que quieren atentar contra la voluntad del pueblo que ellos decidieron el 5 de junio y no lo vamos a permitir, el pueblo manda y aquí está la prueba, desde muy temprano la gente está viniendo a firmar para sellar el compromiso que se hizo el 5 de junio con nuestro gobernador"

Personajes de la política se dieron cita a lo largo y ancho de del territorio de Tamaulipas, para refrendar el apoyo al gobernador electo, diputados locales como Marco Antonio Gallegos Galván, aseguran que las firmas se harán llegar en los próximos días a los tribunales electorales en el país y que esto no pone en riesgo la toma de protesta del doctor Américo Villarreal.

"Al final de cuentas esto no les va a servir de nada porque el próximo sábado primero el doctor va a tomar protesta y pues a lo mejor sí, los primeros días, tal vez los primeros meses van a ser complicados porque la entrega recepción no se dio en los términos políticamente adecuados pero como quiera hay mucha capacidad del doctor y en el gabinete que va a encabezar para poder darle vuelta a este asunto, se harán llegar en estos próximos días a la ciudad de México donde los magistrados ya tendrían que estar definiendo el último proceso del cómputo distrital que no se ha dado"

Por su parte Armando Zertuche Zuani, asegura que este ejercicio ciudadano, también sirve para vigilar con lupa al poder judicial en el estado.

"Hoy es una llamada de atención para el poder judicial, tenemos que revisar con lupa el poder judicial que es el que nos tiene en este momento trabados en una lucha estéril, hubo una votación popular, ya se demostró que no hubo todos los argumentos que hizo acción nacional y sin embargo siguen insistiendo aprovechándose de manera ilegal, de manera caprichosa de la pseudo autoridad que tienen"

La familia del gobernador electo estuvo presente en las mesas receptoras de Firmas, fue precisamente su hijo, Américo Villarreal Santiago, quien se mostro agradecido con el respaldo que dieron los ciudadanos en las urnas y que ahora lo vuelven a hacer con su firma, dijo que el próximo primero de octubre, su padre será el gobernador de Tamaulipas.

"Aquí la gente lo está demostrando una vez más, de una manera ciudadana, de una manera libre, no queremos imposiciones, la libertad ya se expresó en las urnas y esta es una muestra de cariño y de qué estamos convencidos de que la transformación ya está en nuestro estado, está igual en muchas de las plazas de nuestro estado, mucha gente ha acudido a firmar, a dar su respaldo a este proyecto de transformación que va a encabezar el doctor Américo Villarreal a partir del 1 de octubre y que ciertamente vamos a hacer una transformación con mucho amor, con mucho cariño por el bien de todos y todas"

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS