Acordonan área de plaza principal en Reynosa

Molesta a ciudadanos las vallas instaladas en la plaza principal lo cual impide el libre tránsito peatonal

Por: Víctor Hugo Guerra

julio, 12, 2022 14:13

Así es la primera impresión que comparten los ciudadanos de Reynosa al encontrar la plaza rodeada de vallas metálicas.

"Abusivos, quitan el paso de la gente mire, me tuve que dar una vuelta hasta por acá y voy para otro rumbo y mire no veo que estén haciendo nada", dijo un ciudadano.

Sorprendidos y visiblemente molestos, es como reaccionan los ciudadanos que acuden al primer cuadro de la ciudad y encuentran la explanada de la plaza principal cerrada con vallas que impiden el libre tránsito peatonal.

En un sondeo ciudadano expresaron su sentir, como el señor Leopoldo Bautista que ya no supo cuál era la ruta a seguir por la falta de señalamientos.

"Sì hay que andarle buscando, de repente te frenas y dices ya me quedé atorado, pero hay que dar las vueltas es parte del show como dicen".

Don Gilberto Rodríguez, simplemente quiere saber que esta pasando, ya que no hay una información oficial.

"He visto con andaderas, discapacitados y gente de la tercera edad., No he visto nada ni un anuncio".

Niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres, todos tienen que caminar un poco más mientras el acceso a la presidencia municipal permanece cerrado.

"La verdad no sé porque está cerrada, la verdad no sabría decirle nada, quien caminar un poquito más, si un poquito más ni modo".

"Perjudican a la población, a los habitantes de Reynosa, claro que sí porque uno viene a pagar y se le hace más tarde, más a los trabajadores".

Aunque no se ha dado una respuesta oficial, en el lugar se observan trabajos de mantenimiento a la plaza, así como la desinfección con cloro de algunas áreas, pero de esto, solo muy pocos ciudadanos están informados, como el señor Pedro Enrique, quien reconoce los trabajos de limpieza en la plaza.

"Muy bien, muy bonita, bien padre, mucho mejor, Súper bonito, está quedando muy bien claro que sí".