Abuelito pide dinero, pero solo acepta de $10 en delante

Un hombre de la tercera edad que pide limosna en un semáforo de Tampico se hizo viral por lanzarle las monedas a los conductores si no son más de 10 pesos

Por: Luz Camacho

abril, 17, 2022 16:28

Un abuelito que pide dinero en un semáforo de Tampico aplicó el dicho que reza "¡limosnero y con garrote!", pues solo acepta de 10 pesos en delante.

A través de TikTok se hizo viral un video donde exhiben a un hombre de la tercera cuando recibió una limosna de dos pesos y se las avienta al conductor que se los dio.

"Contexto. Le mandé un mensaje a mi novia, diciendo que el señor solo acepta monedas de 10, si no se los das te los avienta", escribió en el clip el usuario identificado como Aldair de Jesús Vill (@aldairvillela).

Y aunque el joven le pregunta por qué le avienta el dinero, el señor no le responde y se va al siguiente vehículo.

De acuerdo con comentarios de internautas, el abuelito se ha hecho de fama de rechazar la ayuda si nos menos de la cantidad antes mencionada.

El video cuenta con 7.6 millones de reproducciones, más de 862 mil corazones y más de 6 mil comentarios.

"El don: Ten los necesitas más tu qué Yo", "no que Ghandi pura paz?", "Bro lo que tu no sabes es que hay niveles y el es vagabundo clase media alta, ojo al dato", "Cuando sabes lo que vale tu trabajo no vas a aceptar menos", "te vio en necesidad amigo, por eso te los regreso q humilde", "el señor: no cobro por lo que hago, cobro por lo que se", "seré pobre pero de los finos", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

