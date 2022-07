Abuelitas festejan su cumpleaños como quinceañeras

En Tamaulipas, 14 abuelitas quienes no pudieron tener una fiesta de quince años tomaron la decisión de celebrar sus 50 vestidas como quinceañeras.

Por: Redacción INFO7

julio, 21, 2022 19:30

Comentarios

En México, las fiestas de quince años siguen siendo tradiciones muy arraigadas sin embargo, algunas personas no tienen el poder adquisitivo para poder realizar el festejo.

Esto fue lo que ocurrió con 14 abuelitas de Tamaulipas quienes no quisieron quedarse con el sueño y celebraron sus 50 años de vida como si fueran quinceañeras.

La inolvidable y peculiar celebración ocurrió en Reynosa. Las mujeres llegaron vestidas con grandes y pomposos vestidos, portaron ramos de flores y celebraron a lo grande sus cumpleaños.

"Amanecí bien emocionada, es algo maravilloso, como de película de hadas. A esta edad cuando hubiéramos imaginado que se nos iba a festejar así", dijo con alegría Oralia González, abuelita que festejó sus XV años.

Otra de las abuelitas festejadas, Carmela Gabino estuvo a punto de padecer gripe, pues antes de llegar a donde la citaron para arreglarla, le tocó la lluvia, pero "con la gracia de Dios", como ella menciona, todo salió bien y con la felicidad en los ojos, agradeció por la fiesta.

"En la mañana que me vine de mi casa me agarró un aguacero, llegué bien empapada allá donde nos iban a peinar y así me estuve, cuando me estaban peinando le juro que hasta mis labios me temblaban de frío", narró Carmela.

Nada detuvo la celebración

Cabe señalar que algunas de las abuelitas festejadas padecen enfermedades crónicas; sin embargo, eso no fue un impedimento para no disfrutar de su gran día.

"Cada una de ellas tiene una historia por todo lo que ha pasado, enfermedades como lo que es el azúcar, leucemia, hoy es un momento para para disfrutar todo esto, creo que ya se merecen ser tratadas todas como una reina", aseguró Ari Falcón, una de las "hadas madrinas" que apoya el proyecto "Cumpliendo un Sueño".

Con información de El Horizonte.