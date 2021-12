'Los ricos no pagan impuesto predial': alcalde de Reynosa

Según un estudio preliminar, la gente que más recursos tiene es la que menos paga impuesto predial, indicó el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz

Por: Víctor Hugo Guerra

diciembre, 02, 2021 18:05

Tamaulipas.- La administración municipal de Reynosa, que preside Carlos Víctor Peña Ortiz, está buscando las herramientas legales con el congreso de Tamaulipas para encontrar la forma de poder requerir el pago de impuestos, de acuerdo a un estudio preliminar, son los que más tienen los que menos pagan, el alcalde comenta, que son los ricos, dueños de grandes propiedades construidas y terrenos baldíos, los que no están acudiendo a realizar sus pagos de impuestos como el predial y catastro.

Para tratar de recuperar la pérdida económica que se tiene por este concepto, recientemente solicitaron al congreso hacer ajustes en los cobros de este impuesto, así es como lo explica el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz.

"Hay mucha gente que por ejemplo tiene terrenos, los más ricos del pueblo no pagan el predial, no pagan lo correspondiente y la más afectada es la gente más necesitada del municipio, no es un incremento, hay un evalúo significante entre el 50 y el 30%, entonces para que podamos estar en lo correcto, se tiene que incrementar el 50 nada más que sería muy fuerte de un año al otro y es por eso que nosotros queremos sectorizar a los demás alto ingreso para poder incrementarlo pero vamos a ver que deciden los diputados"