Activistas piden figura de perito animal

Buscan activistas que médicos veterinarios puedan fungir como peritos en la investigación de los casos de maltrato animal

Por: Víctor Hugo Guerra

marzo, 01, 2022 15:14

Integrantes de asociaciones protectoras de animales en Ciudad Victoria acudieron ante el congreso local para dar seguimiento a sus peticiones en materia de maltrato animal y legislar para que médicos veterinarios puedan fungir como peritos en la investigación de los casos.

La fundadora del refugio de zarigüeyas en Ciudad Victoria, Mia Fressy, dijo que tienen reportes de muchos perros envenenados y que la denuncia solo queda como tal.

"En el ejido San Juan El Ranchito pero por lo mismo que no aceptan que un veterinario de su dictamen no pudimos avanzar, se nos quedó estancado y así tenemos muchísimos casos de esos", denunció.

Dijeron que no es posible sancionar si se carece de datos y elementos de prueba, por lo que las conductas que se describen como delito por maltrato a los animales tienden a la impunidad.

Manifestaron que han logrado avanzar sobre todo en la capital del estado en la denuncia para quienes cometen distintos actos contra los animales.

Otro de los temas que aseguraron afecta a los animalitos y no está regulado en Tamaulipas, es el de la pirotecnia.

"Los animalistas no estamos en contra de la pirotecnia, estamos en contra del daño que ocasiona la pirotecnia no nada más a los animales, estamos hablando de personas, yo tenía un hermano que falleció hace poco, era discapacitado y cada que escuchaba la pirotecnia le daban crisis y se me perdía por días, entonces eso es también lo que estamos peleando, esperamos que estos diputados nos echen la mano no a prohibirla a regularla", señaló.

