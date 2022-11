Zona poniente reporta pésimo servicio de Agua y Drenaje

Usuarios de Agua y Drenaje se encuentran muy molestos y denunciaron el pésimo servicio en atención al cliente por parte de la paraestatal.



Ciudadanos del poniente de la ciudad aseguraron llevar tres meses visitando el centro de servicio de Agua y Drenaje ubicado a un costado de la avenida Abraham Lincoln y los empleados aseguran no tener sistema, pero a pesar de eso continúan cobrando los recibos, cosa que no tiene lógica para los usuarios.

“Tenemos más de tres meses viendo por los altos cobros, tenemos que trabajar, que ir por las niñas al kínder, no hay sistema y nos dicen que a ver cómo le hacen de hecho aquí los tenemos en videos, ya nos quitaron medidores, ya nos pusieron multas y uno quiere arreglar, pero no hay sistema no quieren ni hacerlo en papel” dijo Arturo Masón, habitante de la colonia Alianza.