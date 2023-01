Ya hay síntoma de que Tesla se va a instalar: Samuel García

El gobernador de Nuevo León pidió paciencia y asegura que tiene mucha fe en que el proyecto de una planta de Tesla se va a concretar

Por: Olivia Martínez

Enero 23, 2023, 14:46

Aunque dijo que no puede hablar más por sigilo, el gobernador Samuel García declaró que ya hay un síntoma de que la planta Tesla va a instalarse en Nuevo León.



El mandatario habló del proyecto de la armadora que fabrica en serie autos 100 por ciento elécricos, propiedad de Elon Musk y que se instalaría en Santa Catarina.



'Paciencia, paciencia, vamos bien, pero hay que guardar tiempo y sigilo', expresó.



'Tenemos ahorita mucha fe en que se va a concretar, no está en nuestras manos', sostuvo.



Aseguró que depende de muchos factores, entre ellos de la Bolsa y de temas macroeconómicos.



'Pero un gran síntoma es que llevamos desde noviembre, no quiero exagerar, inaugurando un proveedor de Tesla por semana, entonces no creo que sea casualidad, yo ahí lo dejo, quiero ser muy respetuoso y tener mucha confidencia (sic) de que se va a lograr', explicó.

Samuel García dijo esto durante la inauguración de una planta en Ciénega de Flores que es proveedora de Tesla.