¡Ya estuvo bueno! No más cubrebocas en escuelas: ONG’s

Mientras padres de familia lanzan llamado a la Secretaría de Salud, la propia titular de Educación de Nuevo León pide sea opcional

Por: Rosalinda Tovar

Enero 10, 2023, 7:30

En varios países del mundo hay estudios que indican que el cubrebocas sí afecta el desarrollo social, emocional y de aprendizaje de los niños, y que su uso no les permite fortalecer su sistema inmune para hacer frente a otras enfermedades, afirmó ayer la vocera del colectivo Abre Mi Escuela, Regina Garza.



Por esas razones y porque no tiene sustento científico la medida, organizaciones civiles, conformadas por padres de familia y maestros, piden a las autoridades eliminar el uso obligatorio de los cubrebocas en las aulas de Nuevo León, y dejarlo sólo como opcional.



Prueba de que no hay sustento en dicha obligatoriedad, dijo Garza, es que hasta el momento la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, no ha presentado un solo argumento que demuestre que la prenda es necesaria.



“No vemos el suficiente sustento para seguir reafirmando esta medida obligatoria en las escuelas. Pedimos que sea opcional el uso del cubrebocas, como en todos los demás ámbitos públicos, porque nuevamente volvemos a que los niños son contagiosos, a que los niños sí lo tienen que usar, a que en las escuelas sí tenga que ser obligatorio”, señaló Garza.

La fundadora de la ONG Promoción de Paz, Consuelo Bañuelos, consideró que el uso del cubrebocas sí afecta la socialización de los pequeños.



Estudios como el Transmission and Children: The Child Is Not to Blame (Covid- 19, transmisión y niños: El niño no tiene la culpa), de la Academia Americana de Pediatría, indican que los niños contagian el virus del Covid seis veces menos que los adultos.



Ayer regresaron a clases tras las vacaciones más de 1 millón de menores, y lo hicieron con cubrebocas por la norma de la Secretaría de Salud.

Y cuestionan que gobierno no se los pone en DIF Capullos

Argelia Montes, activista del organismo Tribuna de Vigilancia Ciudadana, y Regina Garza, vocera del colectivo Abre Mi Escuela, criticaron que mientras en las escuelas se pide el cubrebocas obligatorio, el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, hacen lo contrario al convivir con los niños del DIF Capullos.



Señalaron que ambos han publicado en redes sociales imágenes recientes en las que se les ve algunas veces sin usar la prenda, lo cual dijeron que eso no está mal, pero sí está mal el que no se dé la misma libertad de elegir a los planteles escolares.



“Vemos lamentablemente fotos del gobernador y su esposa, que conviven con niños en el centro Capullos y demás, donde no están llevando el cubrebocas puesto, y ¿por qué sí lo imponen para todos los demás niños?”, cuestionó la activista Montes.



Por ello, pidió que se reconsidere la medida y dejar al criterio de los padres si sus hijos lo portan o no.

