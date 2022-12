Ya es diciembre… ¿y el aguinaldo para cuándo?

El aguinaldo es quizá la prestación más esperada del año y se debe entregar este mes de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Por: Redacción INFO7

Diciembre 01, 2022, 19:24

Ya comenzó diciembre, se acerca la Navidad y también el pago más esperado por los empleados: el aguinaldo, pero ¿quién tiene derecho a él? Y ¿cuándo se entrega?



Esta famosa prestación surgió en la Ley Federal del Trabajo en 1970 y todos los trabajadores, ya sean de base, confianza, planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros, tienen derecho a recibirla.



El aguinaldo también aplica para los comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.



De acuerdo con la página del Gobierno de México, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario, es decir, tu salario diario por 15 días = AGUINALDO.



¿El aguinaldo genera impuestos?



Aunque sea una noticia triste para muchos, efectivamente el aguinaldo sí genera impuestos, siempre y cuando el monto recibido sea superior a 2,606.40 pesos. Esto es 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



¿Qué pasa si no me lo entregan?



La Ley establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Si incumple, se contemplan sanciones de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.



De no recibir tu aguinaldo puedes asesorarte a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el teléfono 8120202666 o citar a tu empleador a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado o bien del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Federal, según sea el caso para buscar la solución a tu problema, cuentas con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes.



¿Qué es la Unidad de Medida y Actualización (UMA)?



La UMA refiere a la unidad de medida o referencia económica en pesos, para calcular el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de los estados.

Con información de Alejandra Coronado