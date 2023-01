'Voy a regresar': rescatista lesionado en incendio

This browser does not support the video element.

Roberto Carlos Ruiz, rescatistas voluntario, resultó seriamente lesionado tras el incendio de una pipa; espera recuperarse pronto y volver a la actividad

Por: Brian Jiménez

Enero 05, 2023, 11:35

Roberto Carlos Ruiz Rosales, quien participa como voluntario de la corporación Nuevo León Búsqueda y Rescate, sufrió quemaduras en el cumplimento de su deber el pasado viernes 30 de diciembre en el kilómetro 24 de la Carretera Colombia, en Salinas Victoria.



Su estado de salud es complicado y sus recursos son limitados, al mismo tiempo requiere de algunos artículos.



“Más que nada material para curación; gasas, vendas, la pomada que me están poniendo, es muy cara”, dijo.





Sabe que la recuperación será lenta y consta de un proceso tedioso.



“Va a ser tardado porque en esta mano voy a ocupar injerto de piel, en este por abajo, porque no tengo nada”, expresó.



Voluntarios como este joven arriesgan su vida por la ciudadanía, sin embargo, no reciben un salario y tampoco cuentan con un respaldo, sin embargo, Roberto asegura que quiere seguir sirviendo.



“Nosotros no peleamos dinero, solo pedimos para el combustible de las unidades para seguir apoyando a la ciudadanía y es un poco tardada de Protección Civil”, aseguró.



Esto no representa un problema para el joven héroe que dice que seguirá trabajando por lo que espera la ayuda de la audiencia para obtener un nuevo equipo, debido a que el suyo quedó inservible.



“Yo voy a seguir sirviendo. Yo nada más recuperando mis manos voy a regresar”, sostuvo.





De aquel día solo le quedan malos recuerdos.



“Fue en un abrir y cerrar de ojos, en un minuto pasaron muchas cosas; fue algo que me encerró a mí y a mi compañero. yo quise salvarlo y ya no pude. Yo escuchaba que él gritaba ayuda y donde me quise acercar de nuevo fue donde me explotó la pipa”, detalló.



“Fue la pérdida de un héroe y a seguir adelante, el comandante Julián me dijo que no me agüitara por nada”, dijo.



Los hechos ocurrieron mientras el joven atendía el llamado de un accidente ferroviario en el que participó una pipa cargada con 62 mil litros de gasolina, donde también se registró la muerte de otro voluntario.



Como él, personas que pertenecen a grupos de voluntariado arriesgan su vida todos los días por salvar la de los demás sin recibir algún beneficio.