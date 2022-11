Veta Samuel a Adrián de la Garza en designación de Fiscal

Javier Navarro, secretario General de Gobierno, informó la decisión del gobernador de eleminar de la lista de candidatos para Fiscal a Adrián de la Garza

Por: Fernando González

Noviembre 11, 2022, 10:22

El Secretario General de Gobierno, Javier Navarro presentó hoy en el Congreso del Estado la decisión del gobernador Samuel García de vetar a Adrián de la Garza de la lista de cuatro para la selección de Fiscal.



“En este caso el gobernador está eliminando de los cuatro nombres, el nombre de Adrián de la Garza como posible candidato a la Fiscalía”, dijo Navarro.



Dio a conocer que no les fue entregada de forma oficial la lista con los cuatro nombres, explicó que a través de los medios de comunicación y la página del Congreso fue como se enteraron y que basándose en esos datos el gobernador decidió vetar a Adrián de la Garza, pero si fuera posible eliminaría a más.

Luego de presentar el documento oficial, a petición del gobernador, Navarro leyó una carta enviada por García en donde primeramente señaló que la Fiscalía no debe ser una cuota política.

Indicó que la persona elegida para ser fiscal debe cumplir con un perfil específico que definió como “entrón” preparado, con experiencia, etc.



“Por esto he decidido, haciendo uso de las facultades que me da la constitución vetar la inclusión de Adrián de la Garza en la terna final que será votada en el Congreso”, leyó Navarro en el escrito enviado por el gobernador Samuel García.



Justificó García su decisión con cuatro puntos, en los que presenta aspectos negativos por los que de la Garza no debería desempeñar el cargo como Fiscal en los cuales destacó su período como alcalde de Monterrey, en donde convirtió dicho municipio en la ciudad más insegura para las mujeres, además lo señaló de espionaje, abuso de poder y filtraciones durante el proceso electoral pasado por la gubernatura.



Señaló que realizar dicho veto era parte de su responsabilidad con la ciudadanía.



“Es mi obligación vetar a Adrián de la Garza, no hacerlo sería una irresponsabilidad de mi parte y no voy a hacerle ese daño a nuestro estado”, expresó García en su escrito.



Resaltó Navarro que el gobernador considera que este procedimiento está viciado y que el método deja en entredicho la legalidad de la selección del Fiscal y que por lo tanto debería reponerse el procedimiento.



“Yo creo que es muy clara la postura del poder ejecutivo en que si este procedimiento no da la garantías de una persona independiente, autónoma y con la capacidad necesarios debe de reponerse”, dijo el secretario.



Por último, Navarro señaló que quienes han sido electos dejan mucho que desear por el procedimiento de selección, referente a las acusaciones de antecedentes o problemas en los puestos que han desempeñado.