Velocidad alta y carencia vial: peligros de la Carretera Nacional

Luego de los dos accidentes registrados en la Carretera Nacional en menos de 24 horas, vecinos y locatarios del municipio de Santiago advierten que este tramo se ha convertido en una zona de riesgo constante.

El primero de los hechos ocurrió la tarde del jueves, alrededor de las 17:30 horas, cuando un fuerte accidente vial dejó como saldo preliminar una persona sin vida y dos más lesionadas. El choque se registró sobre la Carretera Nacional, en dirección de norte a sur, a la altura de las comunidades de El Faisán y Las Palmas, donde una camioneta y un automóvil se vieron involucrados.

Nuevo percance se registró a menos de 500 metros

Menos de un día después, la misma vía volvió a ser escenario de otro percance. La mañana del viernes, a las 09:15 horas, y a tan solo 500 metros del punto donde ocurrió el accidente fatal, dos mujeres resultaron lesionadas tras un choque por alcance.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas conductoras circulaban a exceso de velocidad sobre los carriles de sur a norte y no lograron disminuir la marcha a tiempo, lo que provocó el impacto entre los vehículos.

Conductores señalan exceso de velocidad y distracciones

Quienes transitan a diario por esta zona aseguran que los accidentes son frecuentes y atribuyen los percances principalmente al exceso de velocidad y a la falta de atención al volante.

“Es el exceso de velocidad definitivamente, algunos también van distraídos cuando manejan”, comentó Isabel, quien transitaba por la zona al momento del accidente.

En tanto, Andrea señaló que la falta de pericia y las distracciones son otro factor constante.

“Hay muchas personas que no saben manejar, yo he visto que van con el celular o comiendo y te distraes de lo que vas viendo para manejar”, expresó.

Vecinos piden mejoras en la infraestructura vial

Aunque los hechos fueron distintos, el punto es el mismo y el riesgo constante. Vecinos también señalan que hacen falta mejoras en la infraestructura vial del sector.

“También pues falta más vialidad acá, pero para dónde la hacen”, dijo Jesús, trabajador de la zona.

Ante esta situación, vecinos y locatarios piden que antes de que ocurra otra tragedia, las autoridades atiendan este tramo de la Carretera Nacional.

Mientras tanto, quienes viven y trabajan en el área aseguran que cada día cruzan con miedo, al considerar que el peligro en la zona persiste.