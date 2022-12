Vecinos reportan que templo obstaculiza el paso del drenaje

Vecinos del Fraccionamiento Almaguer enfrentan la indiferencia de los representantes del templo, quiénes se rehúsan a abrir un boquete

Por: Marcial Pasarón

Diciembre 31, 2022, 11:59

Una barda construida por miembros de un templo provocó que un ducto de drenaje colectivo fuera bloqueado y las aguas residuales fueran desviadas a varios domicilios.



Vecinos de la calle Cerro del Topo en el Fraccionamiento Almaguer, sufren desde hace varios meses de esta problemática.



El ducto por donde pasan las aguas negras fue construido en el límite de las propiedades. Sin embargo, durante la construcción del templo 'La Mansión del Rey', se instaló una barda de concreto, la cual obstaculizó el paso de los desechos.



Esto ha generado un grave problema de salud que ni el municipio de Guadalupe ni Agua y Drenaje han dado solución y las autoridades se han mostrado herméticas en torno a este caso.



Luciana de Arce Barrera, al ser entrevistada indicó la problemática que esto representa.



'El problema viene de hace varios meses cuando los vecinos colocaron una barda y bloquearon el paso. Ahora toda el agua que sale de los domicilios no pasa hacia el drenaje colectivo. Esa agua sucia se queda de este lado de nuestras casas y no llega a la red colectiva' dijo.



A través de las cámaras de Info 7, la mujer indicó que de nada sirve reportarla porque ni el municipio ni Agua y Drenaje lo atienden.



Con el número de reporte 30000362684, los vecinos fueron visitados por una cuadrilla, cuyos empleados solo les dijeron que no podían hacer nada, a pesar de que el área no es privada.



Por su parte, el señor Arturo Manzanares Lucio, tuvo que bloquear con concreto la zanja que la misma agua sucia abrió hacia su propiedad.



Para él, la solución es rellenar de concreto el ducto y así terminar con el problema.



'Si no nos atienden yo voy a rellenar el ducto de concreto, porque es la única solución que yo veo'.



Aunado a lo anterior, los vecinos de ese sector de la colonia Almaguer, enfrentan la indiferencia de los representantes del templo, quiénes se rehúsan a abrir el boquete para que el agua sucia circule hacia el drenaje.