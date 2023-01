Vecino de Cumbres coloca picos poncha llanta afuera de casa

El propietario de un domicilio en la colonia Cumbres 3er sector está causando revuelo por su 'estrategia' para evitar que se estacionen afuera de su domicilio

Por: Renata Medina

Enero 22, 2023, 12:00

Uno de los problemas más recurrentes entre vecinos es el relacionado a los lugares de estacionamiento.



Y es que aunque legalmente todo espacio en la vía pública es libre, por 'cortesía' se considera respetar el lugar frente al domicilio.



Sin embargo no siempre pasa esto, y los habitantes optan por tramitar el permiso de 'Estacionamiento Exclusivo' por medio de la Secretaría de Vialidad y Tránsito correspondiente al municipio.



Pero en esta ocasión el propietario de un domicilio en Cumbres se fue al extremo y no le bastó el permiso, sino que además colocó picos poncha llanta en la calle.



'Favor de no estacionarse poncha llanta en el piso bajo su riesgo es exclusivo', se lee en el mensaje del propietario colocado sobre el poste de 'Exclusivo Residencial'.



Sobre la carpeta asfáltica se pueden ver dos filas metálicas de picos poncha llanta.



El aditamento se localiza presuntamente en un domicilio ubicado en la calle Leónidas en su cruce con la calle C. Penélope en la colonia Cumbres 3er sector.



Las imágenes causaron gran revuelo entre los usuarios tras difundirse en grupos de Facebook.







¿Qué dice el reglamento de Tránsito de Monterrey sobre el estacionamiento de vehículos?



ARTÍCULO 59.- No se autorizará ningún cajón de estacionamiento exclusivo cuando:



II. El exclusivo pretenda instalarse frente a un parque o jardín público.

Imagen satelital tomada por Google Maps en el 2019



V. De otorgarse se afecte a la vialidad.



ARTÍCULO 67.- Queda prohibido separar lugares de estacionamiento si el lugar no está autorizado como exclusivo. El personal de la Dependencia correspondiente deberá retirar cualquier dispositivo utilizado con el propósito anterior.



ARTÍCULO 70.- De existir cochera o entrada a estacionamiento, deberá respetarse una distancia mínima de 50-cincuenta centímetros a cada lado de la misma, considerándose tal área como de prohibición para el estacionamiento de personas ajenas al domicilio.



ARTÍCULO 105.- Queda prohibido en las vías públicas lo siguiente:



I. Alterar, destruir, derribar, cubrir, cambiar de posición o lugar las señales y/o dispositivos para el control de tránsito y vialidad.



II. Colocar señales o dispositivos de tránsito, tales como boyas, bordos, barreras, aplicar pintura en banquetas, calles o demás vías públicas; o separar de alguna forma espacios para estacionar vehículos sin la autorización de la Autoridad Municipal.



Ponchar llantas es un delito federal que se castiga con cárcel





Quizás alguna vez has visto los letreros colocados en domicilios en los que se puede leer: 'Se ponchan llantas gratis'.



Pero, sabías que ponchar las llantas de un vehículo afuera de tu casa se considera como daño en propiedad ajena y por lo tanto un delito que se castiga hasta con cárcel.



El Código Penal Federal en su artículo 399 señala 'cuando por cualquier medio se causen daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple'.



A continuación te damos a conocer las sanciones por ponchar llantas.



1. Si el valor de lo robado no excede cien veces el salario, se impondrán hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.



2. Si excede cien veces el salario, pero no de 500, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.



3. Si excede de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario.



Por eso te recomendamos que mejor llames mejor llama a la policía de tránsito o a la grúa para que retiren el vehículo que incumple con el reglamento para que le apliquen la sanción correspondiente.