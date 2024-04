Valeria cumplió su sueño y el de su papá: conoció a Messi

La mamá de Valeria es la primera que reacciona frente a la televisión y dice “Ay, es la primera, mi bebé”.

Su papá es el primero en reaccionar al ver quién tomaba la mano de su hija de ocho años. “Y le tocó con Messi, con Messi”, dice el papá tan emocionado que se pone de rodillas.

Una imagen vale más que mil palabras y cuando se trata del amor de un padre por una hija, más y si tu hija aparece en televisión tomada de la mano con Messi, es casi como si Tigres, tu equipo, quedara campeón, bueno, no tanto, pero casi.

Valeria fue elegida para ser uno de los niños de entre 7 y 8 años que acompañarían al protocolo de inicio del juego entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami en el estadio BBVA en Guadalupe.

Ella creyó que ya no le tocaría cuando todos los niños estaban con jugadores, menos ella, pero faltaba “La Pulga”.

“Y si ya no me toca nadie; y por eso me sentí triste; ya después que veo saliendo a Messi, ya me puse feliz; y nos estábamos formando y todos ya tenían a su jugador y yo era la única que no tenía y Messi fue el último, fue el último que salió y pues yo no tenía y dije o es Messi o falta otro, pero no, nada más era Messi”.

A Valeria Aileen fue su tía la que le dijo si quería ir al estadio a acompañar a los jugadores, pues la joven conoce a un entrenador cercano al grupo de los Rayados quien estaba buscando niños entre 7 y 8 años y, aunque, Alfonso, su papá, su mamá y su hermana sabían que la verían en la televisión, nunca se imaginaron que sería de la mano del campeón del mundo.

“Una felicidad bien grande, estoy orgulloso de mi hija; no lo esperábamos, cosas del destino, la verdad, yo bien orgulloso de mi hija”.

Y es que fue Alfonso quien inspiró el gusto por el futbol a su hija, el verlo emocionado con los partidos de sus Tigres de la UANL, la hacía emocionarse.

“Acá es el que ve más futbol, si gana Tigres, ay no, se pone bien feliz, grita, se tira al piso, hace bastantes cosas”.

“¿Mejor que un gol de Tigres? ¿Mejor que un campeonato? Algo así, algo así, chocan”, responde Alfonso.

Ahora a Vale, como le dicen de cariño, sus amiguitos se le acercan para preguntarle si de verdad conoció a Lionel Messi, incluso algunas maestras le han pedido fotos; a su corta edad de 8 años, sabe que los sueños se cumplen”.

“De hecho ese fue uno de mis sueños… que nunca digan que sus sueños nunca se van a hacer realidad porque sí se hacen”.

