Va Nuevo León por cero tolerancia a la discriminación

Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, señaló que las 4 barreras principales de discriminación son la identidad, el trabajo, la salud y educación

Por: Luis Padua

Noviembre 18, 2022, 10:27

Generar las condiciones para que todos los nuevoleoneses tengan las mismas oportunidades, eliminando las barreras de discriminación, es uno de los objetivos de la Nueva Ruta: Inclusión para ser iguales, que implementó el gobierno estatal.



En entrevista para Azteca Noreste, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, puntualizó que la exclusión genera pobreza, por lo que se deben identificar las barreras que tienen las personas que impiden su desarrollo social.



La funcionaria señaló que las cuatro barreras principales de discriminación son la identidad, el trabajo, la salud y la educación, por lo que si se pone “foco” a ellas, se podrá “dar la vuelta” a la problemática.



¿Por qué es importante la inclusión para ser iguales?



Para nosotros una cosa es la igualdad, el poner el piso parejo y lograr que todos tengamos las mismas oportunidades y otra cosa, —y por eso es igualdad e inclusión—, es una verdadera inclusión, el que existan realmente las condiciones para lograr que las personas, que las mujeres puedan tener un acceso a estancias infantiles para poder dejar ahí a sus hijos para poderse ir a trabajar, eso es una verdadera inclusión.



No, nada más le dices ‘aquí, puedes venir a trabajar, aquí, tienes sí, ¿pero dónde dejo a mis hijos?’ —bueno, aquí está la estancia infantil —‘ah, ya estamos hablando’, eso es lo que nosotros queremos lograr. Por supuesto que para nosotros el tema de la no discriminación ha sido fundamental, no podemos pensar en un incluir para ser iguales, sin hacer conciencia de que tenemos que lograr ser un estado que tenga cero tolerancia a la discriminación y eso para nosotros ha sido fundamental.