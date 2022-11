Hará Fomerrey promociones en Buen Fin para reducir morosidad

Busca Fomerrey que ciudadanos que tienen algún adeudo con el organismo se puedan poner al corriente con las promociones que ofrecen durante el Buen Fin

Por: Andrea Rodríguez

Noviembre 16, 2022, 12:42

Al tener una cartera vencida de al menos 18,500 personas y una morosidad del 36% en dicha cifra, Fomerrey dio a conocer que implementará en el Buen Fin una serie promociones buscando disminuir dicha morosidad.



El director general de Fomerrey, Eugenio Montiel Amoroso, señaló que a partir del 18 de noviembre hasta el 21 del mismo mes habrá cinco tipos de promociones tanto para clientes con atrasos como para quienes se encuentran al corriente.



“Vemos cerca de 18,500 familias que tienen un adeudo con Fomerrey o el Instituto de Vivienda y que queremos que se pongan al corriente, o que sigan pagando, o darles facilidades para que de lograr una liquidación total puedan tener las escrituras de forma gratuita”, dijo el director de Fomerrey.



Montiel Amoroso explicó que para quienes cuenta con atrasos en pagos habrá condonación de intereses. Asimismo, agregó que habrá casos en los que podría reestructurarse la deuda por 36, 48, 60 y 72 meses con una reducción de interés.



“Usuarios con atraso de pago si el saldo es de hasta de 7,499 se le condonan al pagar los 7,000 se me condenan los 100% de intereses moratorios. Aquellos que tengan un saldo mayor a 7,000 la cantidad que nos paguen se da el 50% de dicho pago en condonación de intereses, se le incorpora a este programa de lealtad porque a partir de esto ya resarcen su morosidad”, apuntó Montiel Amoroso.



En el caso de los clientes constantes, pero que a veces se atrasan, hay dos planes en donde se condonarán intereses o se les estaría bonificando cierto porcentaje.



“Si pagan $5,000 pesos o más se me condenan el 100% de los intereses moratorios que hayan originado por este pequeño atraso y se les bonifica un 15%, si ellos nos dan $2,000 pesos ese 15% se les va a bonificar a la misma cuenta que ellos ya tengan. Aquellos que no pueden pagar $5,000 y pagan menos igual se les va a bonificar el 15% y se les condona lo que alcance de ese 15% todos los intereses moratorios sobre las mensualidades que alcancen a pagar.



“Usuarios con atraso de pago si su saldo es de hasta de 7,499 se le condonan al pagar los 7,000, se me condonan los 100% de intereses moratorios”, agregó.



Finalmente, en el caso del Instituto de Vivienda, que señaló son 1,500 personas, como promoción si pagan dos mensualidades se les condona una, y si pagan cuatro se les condonan dos.