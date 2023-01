Tráiler provoca persecución; policías accionan sus armas

El conductor de un tráiler fue detenido por policías ministeriales y de Salinas Victoria luego de una persecución al no hacer alto en un punto de revisión

Por: Marcial Pasarón

Enero 24, 2023, 7:12

El operador de un tráiler provocó una persecución al no detenerse en un punto de revisión sobre la carretera a Monclova.



Durante los hechos, elementos de la Policía de Salinas Victoria y agentes ministeriales accionaron sus armas de fuego.



De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del lunes, en el límite de los municipios de El Carmen y Salinas Victoria.



En este lugar, las autoridades mantienen un punto de revisión debido a la ola de violencia que ha sacudido esa parte del estado.



Sin embargo, el chofer de la pesada unidad no se detuvo y aceleró la marcha del tráiler.



Esto generó que varias unidades iniciarán una persecución y durante los hechos accionaron sus armas de fuego.



El chofer fue copado a la altura del poblado San Isidro, donde fue detenido.



Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del conductor y el motivo por el cual protagonizó la persecución.