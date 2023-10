Todo puede ser una señal contra el cáncer ¡autoexplórate!

Sin ardor, sin abultamientos y sin resequedad en los senos; la autoexploración habitual y correcta de Myrna, le permitió una detección oportuna del cáncer de mama que enfrenta.

“Veo una pequeña anomalía en lo que es el pezón, un poquito, levemente inclinado, que eso fue lo que no era normal, el hecho de la exploración no solamente es tocarse, también el estarse viendo, vi que estaba inclinado.

“Hacía frío y pensé, es por el frío y no; ya volví a checar, vi que no había decoloración de la piel, enrojecimiento, no había secreciones, no había absolutamente nada, pero sí, no era normal ese declive que yo tenía”, explicó.

Acudió al médico y fue diagnosticada con este mal en su etapa inicial, pero aun así, necesitaba cirugía, quimioterapias y radioterapias, la preocupación por el costo del tratamiento la consumía, aún más que el propio cáncer … Pero después de la tormenta, salió el sol y recibió el apoyo de la cobertura universal de cáncer de mama con Cuidar tu Salud.

“¿Qué voy a hacer?, ¿Cómo le voy a hacer?, ¿Cómo le voy a hacer con los gastos?, porque realmente sabemos que no es una revisión de un estudio, ni de un tratamiento, sino que es prolongada.

“Estoy súper agradecida primeramente a Dios, al gobierno de Nuevo León por este apoyo, realmente no pierdes tu patrimonio, no pierdes tus cosas, no pagas absolutamente nada; tienes los estudios, lo que son las biopsias, lo que son las mamografías, en sí todo, todo el tratamiento”.

Tiene ya 7 meses en la lucha y todo marcha bien hasta el momento, solo espera el momento de las radioterapias, para sellar el proceso y seguir en revisión.

“Todo el tratamiento fue bastante favorable, los que estaban ahí pequeñitos desaparecieron y todo eso. Regreso durante seis meses con la cirujana a una revisión por dos años cada seis meses y posteriormente cada año, pero es una supervisión de 5 años, para sellar que no quede nada”.

Comentarios