Termina sin acuerdo primera reunión por Presupuesto 2023

Encuentro de representantes del Ejecutivo y las bancadas del Congreso no termina por definir proyecto de Presupuesto para 2023, aunque aseguran están a tiempo

Por: David Cázares

Noviembre 24, 2022, 14:42

Sin acuerdos, y con el Presupuesto 2023 todavía en incertidumbre, culminó la reunión entre el Tesorero del Estado, Carlos Garza, y los representantes de las bancadas en el Congreso.



El encuentro, que duró más de una hora y se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, fue calificado como 'ríspido' por diversos participantes.



'No hay acuerdo, claro que no hay acuerdo; es un presupuesto unilateral donde todos los proyectos de nuestros alcaldes no vienen contemplados.



'Hasta los proyectos municipales que vienen ahí son en casi puros municipios de Movimiento Ciudadano', dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN.



Por su parte, Waldo Fernández, actual presidente de la Comisión de Presupuesto, aseguró que pese a la falta de consensos se acordó continuar trabajando en el análisis del Paquete por la vía pacífica con la presentación de las principales inquietudes de ambas partes, Legislativo y Ejecutivo.



En ese sentido, destacó que se analizan consecuencias legales que podría traer una aprobación fuera de los tiempos estimados.



'Lo que estamos ahorita acordando es una ruta crítica, primero con un dictamen jurídico que tiene que dar el Congreso y el Ejecutivo para entender las consecuencias legales en caso de que se presente el presupuesto tardío.



'Hay terceros que se pueden aprovechar de la situación y afectar el balance presupuestal, se amparan contra el Paquete, contra la Ley de Egresos, y que al hacerlo se deje de recaudar lo que estamos proyectando recaudar de algún impuesto y entonces se afecte el balance presupuestal', dijo.



Para el Tesorero, el que no se haya llegado a un acuerdo no debe representar una preocupación, pues aseguró que todavía están en tiempo.



“Fue una buena reunión, el hecho de que estuviéramos sentados platicando pues determina el éxito que tuvimos; hay que ser muy claros, tenemos todavía mucho tiempo para llegar a un acuerdo, siempre lo hemos hecho así.



“De todos los diputados hubo dudas, es lógico, la obligación que ahora tenemos nosotros es hacer una especie de resumen y aclarar por qué los montos, por qué menos o más”, destacó.



Garza, aseguró además que el principal objetivo es llegar a un acuerdo para sacar el Presupuesto, y que, aunque existe la posibilidad de utilizar el mismo que en 2022 como se había anticipado, ésta no es la opción que buscan desde el Ejecutivo.



Los diálogos continuarán en próximos días, sin embargo, no se reveló una fecha para un nuevo encuentro.



A la reunión acudieron representantes de las bancadas del Congreso: Heriberto Treviño, del PRI; Carlos de la Fuente, del PAN; Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano; Jessica Martínez, de Morena; Raúl Lozano, del PVEM, así como Waldo Fernández, presidente de la Comisión de Presupuesto.