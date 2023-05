Termina Samuel García gira por California; llegará a CDMX

El gobernador Samuel García participó en reuniones donde destacó lo que se está realizando en Nuevo León en materia de inversión, infraestructura y educación

Por: Andrea Rodríguez

Mayo 03, 2023, 14:14

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya terminó las actividades de su gira por California, por lo que ya regresará al estado.

Antes de arribar a Nuevo León, sin dar más detalles indicó que llegaría a Ciudad de México.

Asimismo, como parte de sus últimas actividades participó en el panel “Nearshoring's Impact on North America: A New Era in Trade Dynamics”, en donde presumió por qué Nuevo León es el número 1 en México y en Norte América.

Cabe destacar que, durante su gira de trabajo, el mandatario estatal tuvo reuniones con diversas personalidades como directivos de empresas de Mattel, Apple, Target, además con el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger; y la tesorera del gobierno de Estados Unidos, Rosario Marín.

Además, en su gira participó en otro panel llamado “Modernizing Global Supply Chains”, en donde destacó trabajo en infraestructura carretera y de servicios y como se ha posicionado Nuevo León como el número uno en México en la atracción del ‘nearshoring’ con el 72 por ciento.

En su penúltimo día de trabajo también visitó la Gigafactory de Tesla, con la cual el mandatario estatal señaló que quedó impresionado con su tamaño, pues dijo que equivale a 82 campos FIFA.